SHINee KEY捲朴娜勑「打針阿姨」！證實「曾接受非法診療」：全面暫停活動

SHINee KEY（金起範）捲入「打針阿姨」爭議，承認曾接受非法醫療。翻攝自IG



南韓人氣男團SHINee成員KEY（金起範）捲入涉嫌非法醫療爭議！近期因韓國女諧星朴娜勑被爆霸凌，扯出非法施打針劑等，KEY也被質疑和提供無照醫療的「打針阿姨」A某有關。沉默足足8天後，SHINee所屬經紀公司SM娛樂今（12/17）日首度發聲明證實，KEY曾在非醫療機構的自宅內接受過診療，宣布KEY將暫停演藝活動，退出目前固定出演的綜藝節目。KEY也發文道歉。

SM娛樂在聲明中說，KEY最初是經由熟人介紹，前往A某任職、位於首爾江南區的醫院就診，他一直把對方認知為「具備醫師資格的專業人士」，後續也持續在該處接受診療。公司指出，因KEY行程繁忙、難以前往醫療院所，才曾在家中接受過數次診療。

廣告 廣告

聲明強調，KEY一直誤以為對方是合格醫師，且A某也未曾否認或主動說明自身資格，因此當時未能意識到在家中接受診療可能涉及法律問題。直到近期圍繞A某是否具備醫師執照的爭議爆發後，KEY才首次得知對方根本不是醫療人士，對此感到相當混亂，也正深刻反省自身的無知與疏忽。

SM娛樂表示，KEY已認知到事件的嚴重性，決定承擔責任，從目前既定行程及參與中的節目徹底下車，暫停所有演藝活動；公司也代為致歉說明，因KEY需完成海外巡演及與相關單位協調，導致官方立場延後對外公布，對因此造成的困擾深表歉意。

事實上，在風波爆發後，Key曾照常完成3日至15日舉行的第4次個人巡迴演唱會「2025 KEYLAND：UNCANNY VALLEY」，但近期已缺席與朴娜勑共同出演的tvN《驚人的星期六》與MBC《我獨自生活》錄影。涉案的A某自稱與KEY相識多年，還在網路上公開他在KEY住所拍攝的照片，引發外界譁然。

KEY今日也在IG用全黑圖發文道歉，他表示近來因與自己相關的各種說法，讓許多人感到擔心與困擾，對此由衷致歉，並坦言對近期才得知的事實感到混亂與不知所措，也因此未能更早整理立場、清楚說明後續打算，為此深感抱歉。

KEY還說，他曾以為能與這類事件保持距離，卻正因這樣的想法，忽略了對身邊狀況的警覺與檢視，對一直信任並支持自己的粉絲感到非常抱歉與羞愧。他強調，針對此次事件，凡是自己能做到的事情，都會誠實且盡責完成，並將給自己一段時間，好好反省並重新審視周遭的一切，最後再次向大眾致上最誠摯的歉意。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜