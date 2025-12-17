SHINee Key認涉非法醫療！全面中斷活動 親發聲致歉

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

南韓知名女諧星朴娜勑近日被爆出疑似接受非法醫療施術，而團體SHINee成員Key也被指出與該事件有關。對此，Key所屬經紀公司SM娛樂今（17）日發出聲明坦承，Key確實有在自宅中接受過該醫師的診療，為反省他將暫停活動，且據悉，他已經缺席錄製MBC電視台的《我獨自生活》和tvN電視台的《驚人的星期六》。

SHINee Key坦承涉非法醫療，將暫停演藝活動。（圖／翻攝自Key IG）

據韓國媒體報導，SM娛樂表示，Key是在熟人推薦之下到江南區醫院就診，進而認識該名李姓醫師，此後Key都是在院內接受診療，但幾次因為工作忙碌無法前往，才選擇於家中接受治療。但Key並不知道對方非合格醫師，同時不知在自宅接受治療會有法律問題，直到近期新聞爆發才得知真相。而他在意識到事情的嚴重後，決定暫停目前的行程和所有參與的節目。最後，SM娛樂再度向大眾表達歉意，同時解釋之所以沒有第一時間出面，是因需要與海外巡演行程和活動相關的各方進行溝通，「未能及時表達我們的立場，我們深感抱歉。」

至於Key本人也在社群曬出全黑圖，向這段時間替自己擔心的人道歉，他坦言，在得知事實後感到混亂與慌張，所以才無法立即出面說明表達立場，而他過去自認為能與這類型的事件保持距離，但正因這樣的想法，導致他沒有謹慎檢視自身的狀況，「對那些相信我、為我加油的人感到非常抱歉和不好意思，我會盡我所能重新審視自己和周遭環境。」







