SHINee Key風波後先跑粉絲簽售！笑容滿面惹議 發文道歉仍遭批「毫無反省」

SHINee成員Key。（翻攝bumkeyk IG）

SHINee成員Key本月6日因為搞笑藝人朴娜萊的關係，捲入與「注射阿姨」長期保持親近關係，並接受其非法醫療的嫌疑，但朴娜萊早在8日就先發聲明道歉，Key卻遲至17日才在IG貼文道歉。

即便他道歉之後又由經紀公司SM娛樂代為宣布「從所有節目下車、暫停演藝活動」，可是公眾的反應卻十分不好，認為他拖延11天是抱持僥倖心態，直到最後一刻才不得不做出此決定，與他以往明快處理事情的形象相距甚遠，令人失望。

多張照片證明Key與A某相識已久

事件起源於朴娜萊被兩位前經紀人指控接受非法醫療行為，讓「注射阿姨」A某為其打點滴，並開立安眠藥、抗憂鬱藥等，A某甚至是在沒有執照、非醫院所在地的情況下，進行違法醫療處置，引爆外界譁然。

廣告 廣告

A某後來更傳是Key介紹給朴娜萊的「注射阿姨」，一開始只是傳聞，但卻有網友在A某的IG發現Key的寵物狗照片，附文不僅暗示兩人認識超過10年，甚至還標註了Key曾居住的地方「UN Village」，但目前A某與Key相關的貼文已全被刪除。

接著YouTube頻道《橫豎研究所》更公開多張照片，照片內容顯示Key曾於2015年9月22日，出席A某一歲女兒的生日派對，兩人甚至在2016年9月2日舉行的SHINee演唱會後台合影，更加證明彼此相識已久，很可能是由Key親自邀請A某到現場觀看演出。

對比同為SHINee隊友的溫流，一看到傳聞燒到自己，馬上透過經紀公司承認，是在2022年4月經由友人介紹，到A某工作的醫院做皮膚護理，但否認曾非法打針，反觀被指與A某私交甚篤的Key，竟沉默多日直到12月17日才發聲道歉，令大家不解。

《橫豎研究所》公開多張Key與A某的照片。（翻攝《橫豎研究所》YT）

回應文「自認無知」中斷演藝活動

然而不管是Key在IG的發文，或者SM娛樂的聲明，都只強調Key是在「毫不知情」、不知A某非醫生的情況下，讓其到家裡為自己診療，並規避解釋「非法注射」或注射何種藥物。

Key說：「大家好，我是Key。最近因為與我相關的各種傳聞，給大家帶來困擾讓許多人擔心，在此真心致歉。面對新得知的資訊後，我也感到十分混亂與震驚，對於沒能更早釐清立場、沒能早一步向大家告知後續計畫，我也深感愧疚。」

「我曾自以為能夠遠離此類事件，甚至以此自豪，但正是這種想法讓我沒能更謹慎地留意周遭，想到一直以來信任並支持我的各位，內心充滿羞愧。關於今次事件，我會盡所能地認真負責處理，也會重新審視自我與周邊環境並深刻反省。再次真心向大家道歉。」

接著SM娛樂則是擔起Key延遲回應的責任，坦承是為了協調Key的個人海外巡演行程，才拖延至今發聲明，並宣布他將中斷所有演藝活動，從綜藝《驚人的星期六》《我獨自生活》等節目下車。

SM娛樂新聞稿表示：「首先，由於需要就Key個人海外巡演行程及活動事宜，與多位相關人士進行溝通，未能及時回應對外說明，在此由衷致歉。」

SM進一步說明：「Key是在熟人推薦下，曾前往位於首爾江南區、A女任職的醫院就診，Key之後也一直在該院接受診療，只是最近因為不便前往醫院，於是曾有數次在自宅接受診療，所以Key一直認為A女是醫師，而A女也並未特別提及相關事項，因此Key不知道在家中接受診療會構成問題。」

「但Key最近因A女醫師執照相關爭議，才首次得知對方並非醫師的事實，對此感到非常混亂，正深刻反省自己的無知。Key已意識到本次事件的嚴重性，並決定退出目前已排定的行程，以及正在出演的節目，再次向包括粉絲在內的所有人致上誠摯歉意，對於造成大家擔憂，我們深感抱歉。」

不過無論如何，SM的聲明至少有幫Key粗淺解釋了一下「注射阿姨」的疑慮，相比朴娜萊之前反覆道歉，卻一直糾結是自己與經紀人的誤會，以及要對經紀人採取法律行動等等，卻絲毫未解釋自己為何注射藥物，以及與一堆藥物同框的照片，兩相對照之下，Key方還是比朴娜萊好太多。

Key為了個人演唱會硬拖了十幾天才回應。（翻攝bumkeyk IG）

道歉前先去粉絲簽售會挨罵

然而Key的回應在韓網論壇的反響卻不太好，認為他閉口不談該事件十多天期間，不僅導致粉絲們陷入混亂，還讓觀眾留言大罵電視臺，甚至有網友跑去質問SHINee的其他成員。

即便如此，Key仍堅持跑完個人12月3日至15日的海外演唱會行程，更誇張的是，他在發表立場聲明的幾個小時前，居然還在舉辦粉絲簽售會，令網友大罵他「絲毫沒有反省，厚臉皮到了極點」。

也有網友提及，不完成演唱會可能會有違約金以及讓粉絲白跑一趟的顧慮，但真是這樣嗎？許多藝人也有廣告或節目違約的問題，卻少有拖延十多天才回應爭議的現象，給人Key想要撈完錢再停工的印象。

大家也覺得奇怪，Key的媽媽是大醫院退休的護士長，為何當兒子的卻一點概念也沒有，竟把注射阿姨請到家裡做違法的事，甚至不知道對方並非醫生，倘若只來往一二次就算了，雙方可是認識長達數年的朋友，Key卻強調自己是無知使然？

儘管有許多粉絲不停解釋，Key所謂的診療只是醫美，沒有大家說的那麼嚴重，但Key決定暫時退圈也是事實，倘若不嚴重他也不用做到如此地步，只能說如今他是動輒得咎，或許暫且消失螢光幕，對Key才是最好的安排。

Key道歉前幾個小時還待在粉絲簽售會：