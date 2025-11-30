ShipDC IoS-OP台灣研討會 助航運公司減排

NK台灣總經理鷹見賢司（左二）及台北事務所所長陳建良（左一）與講師團隊合影。

▲NK台灣總經理鷹見賢司（左二）及台北事務所所長陳建良（左一）與講師團隊合影。

日本海事協會（ClassNK）全資子公司-船舶數據中心（ShipDC）二十八日於台北晶華酒店舉辦IoS-OP（船舶互聯網開放平台）台灣研討會，IoS-OP企業會員講師除說明分析當今最新資訊，並透過改善船舶性能及智慧航運技術，協助航運公司減少溫室氣體排放。

開幕式中，IoS-OP聯盟主席池田伸吾（Shingo Ikeda）以視訊致詞表示，當今航運產業正站在減碳、數位化與資料協作的十字路口上，也正重新定義如何設計、操作與維持船隊。IoS-OP聯盟的成立基於無任何一家公司或國家能單獨完成這場轉型的信念，且進展須共享、透明，並以協作為基礎，而本次研討會正充分展現此一精神。議程中，探討如何透過科技與資料，將願景化為行動︱從新世代推進系統、提高效率與遵規性的節能設備，到以 AI驅動的營運解決方案，協助最佳化性能並應對日益嚴峻的人力短缺問題。

隨著數位化深入海事運作各層面，資安仍將是一大核心課題，並提醒我們創新必須與韌性並行。無論是提升燃油效率、減少排放或強化數位保障，這些倡議不僅是技術上的進步，更反映了我們共同的願景：打造更智慧、更潔淨、更緊密連結的航運產業。

ShipDC推動的IoS-OP，是一項旨在促進海事業界數據流通機制，目標是在數位時代打造全新海事產業生態系，並傳承至下一代。IoS-OP透過數據的產生、傳輸、接收、儲存與運用等上游到下游流程中進行角色分工，建立一個讓各企業能依自身專長自由參與的數據流通平台。

為使IoS-OP能在長期且完善的規範下持續向會員提供服務，推動具備公平性、可信度與獨立性的相關活動，因此ShipDC成立了由會員企業組成的組織，稱為IoS-OP聯盟（Consortium），並運營各類工作小組（WG）等相關活動。