ShopBack Play已發七千萬回饋 加碼活動X2

▲ShopBack旗下ShopBack Play在台灣上線後，迅速在遊戲市場把「邊玩邊賺」變成玩家新日常。（圖／品牌提供）

[NOWnews今日新聞] 全亞洲最大現金回饋平台 ShopBack 旗下的 ShopBack Play 今年 2 月在台灣上線後，迅速在遊戲市場打出知名度，一口氣把「邊玩邊賺」變成玩家新日常。平台至今已發出超過七千萬元回饋金，單日最高遊玩人次更突破萬人。因應玩家需求，ShopBack Play 不定期推出「限時 2 倍回饋金加碼」，只要在活動期間前往「紅色遊戲專區」完成任務，就能直接加速累積現金回饋。曾有玩家三天就領到約 4,500 元零用金，讓放鬆打遊戲也能變成小資族最愛的賺錢神招。

根據資策會 MIC 2025 最新研究，台灣玩家常玩遊戲仍以手遊最多（83.9%），而且多半偏好免費遊戲。ShopBack Play 正好抓住這波市場風向，推出「玩就有回饋」的體驗。今年第三季發放的回饋金總額更比前期成長逾 200%，上線至今 9 個月便累計七千萬元回饋金入帳，成為遊戲族群討論熱度最高的回饋平台之一。

ShopBack 香港暨台灣總經理尹子良表示：「ShopBack Play推出至今遊戲下載總數屢創新高，第四季的預估成長更上看 100%，隨著手遊市場持續成長與黏著度提升，2026 年 ShopBack Play 發放回饋總額將有望突破 2.2 億元。ShopBack 將不斷擴大購物、旅遊及娛樂等跨場域回饋，推動用戶數量穩健成長，持續優化回饋機制與操作方式，為消費者帶來最佳產品體驗。」

經過近一年營運，ShopBack Play 已打造出多元遊戲內容版圖，從消消樂、模擬經營到策略養成、冒險建設、益智遊戲通通都有。有玩家實測，隨機選五款遊戲並完成全部任務後，就能累積近 15,000 元回饋金，讓不少玩家直呼玩遊戲也能賺錢太神啦。

目前平台用戶平均透過遊戲可賺近 500 元回饋金，也有人在單款遊戲最高領到 2,253 元。若想讓回饋金「加速賺錢」，記得鎖定ShopBack不定期推出的「限時 2 倍回饋金加碼活動」，於活動期間下載指定遊戲並完成任務後，回饋將直接翻倍累積，曾有玩家三天就拿到約 4,500 元，真正實現玩越多賺越多。

