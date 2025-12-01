以iPhone 17 Pro拍攝的友情短片《A Critter Carol》一天破520萬次觀看

Apple 公司在感恩節期間上架了一個非常輕鬆可愛、又別具意義的節慶短片《A Critter Carol》，主軸圍繞在「意想不到的友情」，全片以 iPhone 17 Pro 拍攝完成，由擅長描繪故事情節的澳洲廣告導演Mark Molloy 操刀，在短短的 3 分鐘內，拍出溫馨又珍貴的「友情」。

這次的節慶短片《A Critter Carol》故事以一支掉落在森林裡的 iPhone 17 Pro 為開始，結果被一隻可愛的小浣熊發現，從自拍開始，到他的好朋友們像是松鼠、貓頭鷹、鹿、熊以及老鼠等陸續出現，過程中大秀 iPhone 17 Pro 最新 8 倍變焦、Center Stage 前置相機自拍與雙向同拍等最新功能。

影片將近尾聲，許多人熟悉的「尋找」鈴聲響起，當手機的主人用 Apple Watch來尋找他的手機時，發現一個充滿問號的愛心，然後打開螢幕，居然是這些可愛的小寶貝們的熱情影片，整支影片輕鬆寫意、節奏輕快，讓人想要繼續看下去，腦海裡充滿的是小動物們難忘的友誼與輕快的音樂。Apple 指出，《A Critter Carol》的音樂受 Flight of the Conchords 的〈Friends〉所啟發。

我覺得一個小彩蛋是 iPhone 17 Pro 是在雪地裡拍攝，雖說是在棚內搭景拍攝，但也間接說明著手機在低溫下仍能幫助用戶拍出深具電影感、專業級品質的影片。

另一個彩蛋是，影片中使用的字體由木版手工印製，其設計延伸了「友情」的概念，並透過不同字重的組合，呼應片中每一位角色的獨特特質。

根據 Apple 描述，節慶短片《A Critter Carol》全片以 iPhone 17 Pro 拍攝完成，整個佈景是在室內攝影棚搭建而成，所有的小動物則是純手工打造的木偶。導演 Molloy 分享：「iPhone 17 Pro 的能力讓我驚豔，它讓我能以真正沉浸的方式捕捉整個故事。我甚至能讓木偶拿著 iPhone 拍攝。」

幕後花絮影片裡也有公開木偶製作的過程、專業木偶師操控下的現場表演，以及團隊如何創新運用 iPhone 17 Pro 的功能，讓整個故事更加鮮活，整段影片同樣也是以 iPhone 17 Pro 拍攝。首席木偶師 Tim Cherry-Jones 說：「只要我們願意走出去、創作一些東西，就能讓人們凝聚在一起。」

壹哥觀點

雖然留言區一如平常的處於關閉狀態，不過從這支影片一天內就突破 520 萬次觀看看來，這支影片確實觸動許多用戶的心靈，從我的角度來看，正如這些木偶背後由操偶師們賦予靈魂，讓小動物們栩栩如生，像是 iPhone 17 Pro 這樣的高科技產品的背後，也始終是「人」在使用、在創作。透過這支影片可以發現，只要發揮一些創意，小小的木偶就能夠呈現珍貴的友情；同樣地，透過手機鏡頭，我們也能把這份珍貴的情感呈現在螢幕上，甚至能進而以意想不到的方式，把人與人之間重新連結在一起。

我認為這短短 3 分鐘的影片，藏著許多不平凡的細節，真的值得大家一看再看，推薦給大家！