MY SHOW TIME！秀泰生活商場樹林店2F 嶄新登場人氣女裝、日系眼鏡接力進駐

秀泰生活商場樹林店2F REOPEN 盛大開幕， HARPER、Check2Check、Poly Lulu、OB嚴選、AOPIA、JINS、ABC MART 等人氣品牌登場，同步推出品牌獨家優惠與款式。

生活中心/綜合報導

獨家商品激省優惠 迎賓紅包享36%回饋

秀泰生活商場樹林店於農曆年前迎來2F新風貌，結合自我、自由、自在三大元素，以「MY SHOWTIME 自由生活提案」為題，鎖定女性潮流、全家休閒兩大消費客群，首波新櫃於 2 月 2 日登場，引進HARPER、 POLYLULU、 OB 嚴選、AOPIA、CHECK 2 CHECK等多家人氣品牌；第二波日系眼鏡 JINS 於 2月12日 與 ABC-MART 於2月13日接力上陣；為歡慶REOPEN新櫃登場，自2月2日起，凡於2F新櫃單筆消費2,800元，集結全館滿額回饋、會員專屬加碼、扣點兌抵用券等優惠，層層堆疊回饋，最高可享36%回饋率，力拼春節前夕新買氣。

廣告 廣告

HARPER服飾品牌自訂質感慵懶仿貂絨針織外套，售價 NT.1550。

人氣女裝、日系品牌接力 打造新北最強「穿搭聖地」

新春添新衣！樹林店 2F 新櫃接力登場、持續創造新春話題：

首波亮相（2/2 起）： 匯集人氣女裝 HARPER、POLYLULU、AOPIA 與 OB 嚴選 、 以及高人氣機能服飾 CHECK 2 CHECK ，主打高 CP 值與流行設計兼具的風格，無論是返鄉團聚或開工穿搭都能一站搞定。

第二波強棒（2/12 起）： 日本知名眼鏡品牌 JINS 進駐，提供快速配鏡與時尚鏡框選擇；知名鞋履大店 ABC-MART 同步登場，滿足全家大小的走春購鞋需求。

年後迎新壓軸： 備受潮流圈喜愛日本二手名店 2nd Street 將首度進駐秀泰生活商場樹林店，為館內注入更多元的日系潮流風格。

POLY LULU改裝登場後推出獨家組合，2/2-2/17滿2,888以上現折288；滿3,888以上，現折388。

新櫃試穿有禮送你吃甜甜圈 滿額再送電影票、按摩券、旅行組好禮等最高回饋36%

秀泰生活商場樹林店新櫃登場，自2 月 2 日至 3 月 2 日祭最強購物攻略，推出多重回饋，最優惠方案可同時獲小春秋按摩券、旅行收納六件組、秀泰電影票，回饋率高達 36%，新春新櫃新登場衝一波超有感。

【2F 滿額禮】 (配合專櫃累計，春水堂除外)

當日單筆滿 2,000 元 贈 秀泰影城電影票乙張（限量300份） 。

當日累計滿 2,200 元 贈 旅行質感六件組乙組（限量500份） 。

當日累計滿 2,800 元 贈 小春秋按摩券100元抵用券2張（限量500份） 。

2/12 起加碼贈 當日單筆滿 2,000 元 贈 築間餐飲 200 元抵用券乙張（限量200份）。

新櫃試穿禮：試穿持手舉牌打卡請吃甜甜圈 加碼再抽 5,000 元購物金

2/2-3/2秀泰生活商場樹林店會員限定活動，於2F新櫃試穿並持手舉牌合照，至FB活動貼文將合照上傳至此篇貼文下方留言處並留言『#秀泰生活商場 #MyShowTime新櫃登場』，可獲甜甜圈兌換券乙張（限量300份）；試穿活動結束，再從參與者中抽出 3 名幸運兒，贈送價值 5,000 元的購物回饋金。

OB嚴選風格新櫃2/2-3/2滿2,000現折100、滿3,000現折200、滿4,000現折300。

馬年迎新壓軸「 2nd Street 」，備受潮流圈喜愛日本二手名店首度進駐秀泰生活商場樹林店，此外，秀泰生活商場台中文心店預計4月上旬，引進日本定食第一品牌「大戶屋」，打造62坪饕客新據點。

秀泰生活商場喜迎馬年 台中文心、台中站前、嘉義店走春亮點一次看

今年春節巧逢情人佳節，秀泰生活商場台中站前店喜上加喜，特別打造桃花緣結神社，邀請大家一起來秀泰生活商場台中站前店，體驗抽愛情籤詩活動；農曆春節期間，RODY人偶也將與大家見面巡迴各店，凡於館內消費累積滿500元、前50名能與RODY合影留念。

機能服飾品牌 CHECK 2 CHECK，2/2-2/12祭出輕機能極鋒衣買一送一；2/3-2/12短版帽T、發熱衣買一送一。

秀泰生活商場各店大年初一發放發財金；2/5-3/2「走春SHOPPING集章送」活動於四店餐飲任一櫃位消費，滿 200元 即可獲得1枚章印，只要集1章即有機會獲贈品牌折價券乙張、集2章加碼贈 RODY 防水貼紙、集3章獲贈豪華RODY 金屬胸章、集10章贈「狂熱秀泰粉絲禮」RODY 跳跳馬教具乙隻，限量贈品，兌完為止。