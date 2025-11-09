Shroud呼籲投給《ARC Raiders》年度遊戲，Asmongold開嗆：你根本沒玩過《33號遠征隊》
Twitch 知名實況主 Shroud 最近因為對於年度遊戲（Game of the Year）的言論引起爭議。從最新 PvPvE 撤離遊戲（搜打撤）《ARC Raiders》在 10 月底正式發售後，Shroud 便和好友玩上癮，幾乎天天開台超過 10 多小時，更公開向粉絲喊話，呼籲大家在遊戲大獎（The Game Awards）上把票投給《ARC Raiders》，但又因為說出：「不要讓那款《33號遠征隊》贏得獎項，絕對不要」遭到許多網友批評，連 Asmongold 開嗆：「你根本沒玩過《33號遠征隊》」。
《光與影：33號遠征隊》在今年上半推出後，就被譽為 2025 年最大黑馬，也是最有希望拿下 2025 年度最佳遊戲的作品。但作為喜愛射擊遊戲的 Shroud 卻抱持不同意見，從今年 6 月《ARC Raiders》首次測試以來，Shroud 就認為這款遊戲可以拿下大獎，他表示，雖然多人遊戲玩家是少數，但他相信大家團結起來就能讓《ARC Raiders》奪冠，甚至表示自己將為此獻出人生中的第一次投票，但他也提起 TGA 的公平性，再次提到 2024 年他曾說過《黑神話：悟空》沒得獎，就證明是主辦方在操作。
"Do not let that Expedition game win GOTY"
Shroud on ARC Raiders winning GOTY pic.twitter.com/5HfMttLpSI
— Shroud Updates (@ShroudUpdate) November 5, 2025
當然 2025 年的遊戲界競爭非常激烈，除了 Shroud 支持的《ARC Raiders》外，還有《黑帝斯2》、《空洞騎士：絲綢之歌》和《死亡擱淺2》等多款高人氣作品。而 TGA 從 2014 年以來，基本上都是單人遊戲獲獎，僅有 2016 年的《鬥陣特攻》是一個特例，但在當時這結果也引起非常多的不滿，被認為同年的《泰坦降臨2》、《秘境探險4》明明更優秀，質疑主辦方是看銷量和熱度來決定得獎者。
此外，對於 Shroud 這種捧高《ARC Raiders》踩低《33號遠征隊》的行為，除了許多網友不滿，還有知名實況主 Asmongold 認為《ARC Raiders》雖然很棒，但 Shroud 在自己根本沒玩過《33號遠征隊》的情況下，就煽動粉絲去抵制它，是非常不好的行為。他更毫不客氣的回嗆：「20 年後，大家會回頭看《33號遠征隊》是多麼優秀的作品；但 20 年後，根本不會有人在乎《ARC Raiders》。這就是事實，《33號遠征隊》是一動城堡，而《ARC Raiders》只是海灘上的沙子城堡，當有新作品出現時，它就會被海浪沖走」。
Asmongold rages over Shroud's Expedition 33 take stating that the game must have its 'Game of the Year' status overtaken by Arc Raiders.
Asmon then utilizes this as a segue to speak about the status of his "Shame Awards" show that he'll be hosting with Adin Ross. https://t.co/USYq9DM4eJ pic.twitter.com/TtjFvp0z7i
— Asmongold Clips (@Asmongold_X) November 6, 2025
