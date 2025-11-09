Shroud呼籲投給《ARC Raiders》年度遊戲，Asmongold開嗆：你根本沒玩過《33號遠征隊》

Twitch 知名實況主 Shroud 最近因為對於年度遊戲（Game of the Year）的言論引起爭議。從最新 PvPvE 撤離遊戲（搜打撤）《ARC Raiders》在 10 月底正式發售後，Shroud 便和好友玩上癮，幾乎天天開台超過 10 多小時，更公開向粉絲喊話，呼籲大家在遊戲大獎（The Game Awards）上把票投給《ARC Raiders》，但又因為說出：「不要讓那款《33號遠征隊》贏得獎項，絕對不要」遭到許多網友批評，連 Asmongold 開嗆：「你根本沒玩過《33號遠征隊》」。

（圖源：ARC Raiders／光與影:33號遠征隊 編輯合成）

《光與影：33號遠征隊》在今年上半推出後，就被譽為 2025 年最大黑馬，也是最有希望拿下 2025 年度最佳遊戲的作品。但作為喜愛射擊遊戲的 Shroud 卻抱持不同意見，從今年 6 月《ARC Raiders》首次測試以來，Shroud 就認為這款遊戲可以拿下大獎，他表示，雖然多人遊戲玩家是少數，但他相信大家團結起來就能讓《ARC Raiders》奪冠，甚至表示自己將為此獻出人生中的第一次投票，但他也提起 TGA 的公平性，再次提到 2024 年他曾說過《黑神話：悟空》沒得獎，就證明是主辦方在操作。

當然 2025 年的遊戲界競爭非常激烈，除了 Shroud 支持的《ARC Raiders》外，還有《黑帝斯2》、《空洞騎士：絲綢之歌》和《死亡擱淺2》等多款高人氣作品。而 TGA 從 2014 年以來，基本上都是單人遊戲獲獎，僅有 2016 年的《鬥陣特攻》是一個特例，但在當時這結果也引起非常多的不滿，被認為同年的《泰坦降臨2》、《秘境探險4》明明更優秀，質疑主辦方是看銷量和熱度來決定得獎者。

此外，對於 Shroud 這種捧高《ARC Raiders》踩低《33號遠征隊》的行為，除了許多網友不滿，還有知名實況主 Asmongold 認為《ARC Raiders》雖然很棒，但 Shroud 在自己根本沒玩過《33號遠征隊》的情況下，就煽動粉絲去抵制它，是非常不好的行為。他更毫不客氣的回嗆：「20 年後，大家會回頭看《33號遠征隊》是多麼優秀的作品；但 20 年後，根本不會有人在乎《ARC Raiders》。這就是事實，《33號遠征隊》是一動城堡，而《ARC Raiders》只是海灘上的沙子城堡，當有新作品出現時，它就會被海浪沖走」。