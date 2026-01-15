Shroud還沒走出來！認為《ARC Raiders》早推出幾個月就能拿下「年度遊戲」
知名實況主 Shroud 最近再次針對 TGA 2025 年度遊戲（GOTY）的話題發表看法，雖然典禮已經落幕，獎項也都確定，但他仍對撤離類射擊新作《ARC Raiders》抱有非常高的評價。他近日在直播中堅稱，如果這款遊戲能在 2025 年夏天時就推出，而不是趕在年底 TGA 2025 截止日前幾週才上市，絕對能「百分之一萬（10,000%）」贏下年度遊戲大獎。
Shroud 認為，遊戲推出時間太晚是導致其錯失獎項的關鍵，因為在資格截止前不到一個月的時間內，評審和玩家們根本沒有足夠的時間去消化和體驗這款遊戲的優秀之處，認為這就是年末發售遊戲在各大頒獎活動中的劣勢。
當然，這並不是 Shroud 首次為《ARC Raiders》抱不平，早在去年 TGA 2025 入圍名單公開時，他就曾大力替該作拉票，甚至質疑沒有入圍是遭到「黑箱」操作，並批評多人連線遊戲在獎項競爭上天生就比單機遊戲吃虧。
之後為了回應外界質疑，Shroud 也確實履行承諾實際遊玩了拿下 TGA 2025 年度遊戲的《光與影：33號遠征隊》。體驗過後他的態度有所軟化，公開稱讚遊戲的戰鬥機制，承認這確實是一款高品質的作品。然而，即便認可了對手的實力，Shroud 依舊堅持立場，認為《ARC Raiders》之所以落敗純粹是輸在「時機點」而不是「遊戲性」，如果兩者在同一個時間起跑線上競爭，結果將會截然不同。
"I really do believe if this game came out at this state in the summer, it for sure wins"
Shroud thinks ARC Raiders would've won Game of the Year if it would've released earlier in the year pic.twitter.com/gIVOffxKXH
— Jake Lucky (@JakeSucky) January 13, 2026
