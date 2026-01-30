SIC永續影響力與Inc.年度最佳新創Taelor AI達成投資意向

台灣最大天使會之一 SIC 永續影響力投資基金30日宣布，與甫獲美國《Inc.》雜誌評選為「 2025 年度最佳新創」的新北公司汰樂 AI（Taelor）簽署投資意向書。（汰樂 Taelor AI提供）

記者蔡琇惠／新北報導

台灣最大天使會之一 SIC 永續影響力投資基金30日宣布，與甫獲美國《Inc.》雜誌評選為「 2025 年度最佳新創」的新北公司汰樂 AI（Taelor）簽署投資意向書。Taelor 定位為「時尚產業的數據智慧基礎建設」，透過 AI 造型師與真實租賃穿著數據，協助台灣紡織產業轉型品牌出海，並協助全球時尚品牌精準預測需求、降低庫存，推動永續產業升級。

Taelor 創辦人暨執行長鄭雅慈「矽谷阿雅」指出，時尚產業經設計、製造、批發到零售等多層轉手，消費者回饋難以回到品牌端，品牌難以精準預測需求，約 30% 庫存未能售出，加劇環境與成本負擔。「表面上，Taelor 是 AI 造型師加男裝訂閱平台；實際上，我們正在打造時尚產業的智慧基礎建設，讓品牌量產前就能以真實穿著數據，做出精準決策。」

廣告 廣告

Taelor 的 AI 造型師為美國男生搭配服飾寄送到府，消費者穿幾週後可選擇購買，其餘則退回清洗再轉租給他人。Taelor 讓原本不買二手衣的美國白領男性接受循環時尚；也協助品牌測試尚未量產商品與消化庫存，並透過消費數據回饋，降低未來庫存。創新模式讓 Taelor 獲《美國商業周刊》評選為「矽谷最具創新潛力新創」，並入圍矽谷政府「環保領袖獎」。

SIC 指出，Taelor 上線數年即達數百萬美元營收，創下六倍以上月成長、九成以上回購，並與超過百家美國及台灣品牌合作，致力協助台灣紡織代工轉型品牌出海，攜手新光紡織旗下品牌 FYNE 等企業，透過庫存變現等模式，進軍規模為台灣 40 倍以上的美國市場，參與循環時尚新商機，符合其「財務回報與社會價值並重」的核心精神，因此決定加入國發基金（台積電早期重要投資者）、Bling 創投（美國知名早期創投基金，由 Forbes 創投排行榜投資人、谷歌早期高管創立）與 Goodwater 創投（美國最大消費科技創投之一）的投資行列。Taelor 的投資陣容來自多家投資超過 20 家獨角獸企業的國際頂級投資人，其成功案例包括 Facebook、Spotify、Hello Kitty 和 YouTube，堪稱眾星雲集。

鄭雅慈說：「AI 是靠數據成長的，未來的競爭不在於演算法，而在於誰掌握真實需求數據。期待攜手更多台灣企業，從代工角色升級為數據與品牌輸出者，讓台灣在全球 AI × 永續 × 時尚產業 中，成為關鍵節點與新標準制定者。」