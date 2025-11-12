西門子於新加坡首秀「Signaling X」地鐵解決方案，透過標準IT硬體運行列車控制、號稱節能30%

西門子交通集團 (Siemens Mobility) 稍早於新加坡鐵路測試中心 (SRTC)，舉辦了全球首場針對地鐵系統的「Signaling X」實機展示。這項技術的突破點在於將通訊式列車控制 (CBTC) 系統整合至集中式、雲端就緒的基礎架構中，並且透過商用標準硬體 (COTS) 運行安全關鍵功能，將大幅提升城市軌道交通的營運效率與節能效益。

營運效率提升 20%、節能 30%，實現更短班距

隨著全球都市運輸需求攀升，西門子交通透過其自主研發的「分散式智慧安全系統平台」 (Distributed Smart Safe System, DS3)，將傳統依賴專用硬體的安全關鍵功能，轉移至標準的IT硬體上運行。

西門子宣稱，此架構能讓列車在更短的間隔下安全運行，整體營運效率可提升高達20%，同時節省高達30%的能源使用量。對於乘客而言，這意味著更密集的列車班次與更短的候車時間。

從幹線延伸至地鐵，打造「號誌資料中心」

「Signaling X」最初於2024年柏林軌道展 (InnoTrans) 亮相，並且應用於鐵路幹線，如今則進一步拓展至大眾運輸 (Mass Transit) 市場。

其核心概念是將道岔控制、號誌系統及運行控制系統，整合至一個虛擬化、集中式的「號誌資料中心」 (Signaling Data Center)。透過標準化API串聯，Signaling X能在相同規格的商用硬體上，同時執行安全關鍵功能 (如聯鎖邏輯) 與非安全關鍵系統 (如時刻表管理)，藉此打破過往硬體與軟體高度綁定的限制。

攜手MSI Global展示，強調資安與可擴展性

西門子交通集團鐵路基礎建設執行長Marc Ludwig表示，這是 Signaling X首度於CBTC測試環境的現場展示，並且特別感謝合作夥伴MSI Global的協助。

Marc Ludwig強調，Signaling X象徵著大眾運輸數位轉型的重要里程碑，透過開放介面與雲端就緒架構，不僅具備高度的可擴展性 (Scalability) 與冗餘性，更內建了資安防護機制，為未來更靈活、具前瞻性的鐵路生態系奠定基礎。

