Sienna Spiro 的從容時刻！FENDI Way 包款揭開全新女性視角、低調卻很有力量

在這個連包款都要「有態度」的時代，只是好看，真的不夠。FENDI 最新為 FENDI Way 包款揭開的數位影像篇章，乾脆把焦點拉回女性本身—不喧嘩、不用力證明，卻自帶一種讓人忍不住想多看一眼的從容氣場。

由新生代創作歌手 Sienna Spiro 傾情演繹，全新形象廣告不像傳統時尚大片那樣高調張揚，而是用一種貼近生活的方式，輕聲卻篤定地說：這，就是屬於她們的節奏。

（圖／品牌提供）





FENDI Way 所談的，並不只是「包」，而是一種女性姿態。設計靈感源自獨立精神、情感智慧，以及按照自己步調探索世界的自信底氣。它捕捉的是那些微小卻關鍵的瞬間：一個停頓的眼神、一個不急著回答的沉默、一種不需要被定義的自在。幽默、真誠、內斂卻堅定，這些看似抽象的特質，正是當代女性最迷人的地方。

（圖／截自FENDI影片）





這支形象廣告選擇用極為親密、細膩的視角，深入描繪引領當代文化的女性群像。鏡頭不再追逐外在標籤，而是慢慢靠近她們的內心世界、創作歷程與自我認同。她們不是角色，也不是符號，而是完整而真實的人。FENDI Way 在其中化身為一種陪伴—低調卻穩定，象徵存在感、連結感，以及那份不需要張揚的靜謐自信。

（圖／截自FENDI影片）



幕後製作同樣值得一提。整支作品由 TheMì-Mì Project 策劃與製作，並由女性創作者主導每一個重要環節。導演 Ganna Bogdan 與攝影師 Ganna Bogdan、Emma Drew Berson 的鏡頭語言，刻意保留脆弱與力量並存的狀態，讓情緒自然流動，而非被過度修飾。那種不搶戲的自信，反而讓畫面更有說服力。

回到包款本身，FENDI Way 首度亮相於 FENDI 2026 春夏時裝秀，是一款真正為日常而生的 Hobo 包。梯形輪廓俐落卻不僵硬，寬敞的收納空間對通勤與生活轉場都非常友善，輕盈質感更讓人願意天天背出門。

（圖／品牌提供）





材質與色彩的搭配則展現 FENDI 一貫的玩心：經典皮革內襯對比繽紛麂皮外層，暖棕配丁香紫、鴿灰配電光藍，每一組都低調卻有記憶點；單色款則反轉期待，以亮粉色或綠松石藍麂皮搭配細膩皮革內裡，柔軟中藏著態度。

（圖／品牌提供）





