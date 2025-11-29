《Signal信號》趙震雄爸爸離世！「與肺癌多年抗戰」不敵病魔 享壽76歲

記者王培驊／綜合報導

南韓資深演員李文秀離世，享年76歲。（圖／翻攝自韓網）

南韓資深演員李文秀（音譯）傳出噩耗。曾在韓劇《Signal 信號》中飾演趙震雄父親一角，也在電影《Hello Ghost》等作品中亮相的他，於28日晚間因肺癌病逝於京畿道楊平一間醫院，享壽76歲。消息由韓國戲劇演員協會於29日證實。

根據韓媒報導指出，李文秀於2022年確診肺癌，過去兩年期間一直往返醫院接受治療，仍持續努力在演藝工作中保持步伐，但最終仍不敵病魔。他出身於京畿道楊平，原先從事公務員工作，但因無法放下對表演的熱情，毅然選擇重返校園就讀首爾藝術專門大學（現為首爾藝大）。

李文秀自1970年代起投入劇場界，曾在東朗劇團、山林劇團等多個劇團活動，1989年加入國立劇團後，參與《時審》《問題的 人間 燕山》《推銷員之死》《1984》《海鷗》《李爾王》等重量級舞台劇，被視為劇場界實力派前輩。

不只舞台，他在影視圈也留下深刻足跡。2010年以電影《Hello Ghost》與SBS《大物》被更多大眾認識，2016年在 tvN 熱門劇《Signal》呈現深沉演技；他也陸續參演《孤單又燦爛的神－鬼怪》《聖潔的系譜》等作品。2010年，他因長年在文藝領域的貢獻，獲頒南韓文化體育觀光部長官表彰。

消息曝光後，不少韓國戲劇人與粉絲湧入相關報導，感嘆「這位前輩的演技太令人懷念了」、「看到新聞忍不住落淚」，也有人留言：「辛苦堅持到現在，謝謝您留下的作品」。不少劇場後輩也感念他在舞台上的嚴謹與溫厚。李文秀的靈堂設於首爾漢陽大學醫院殯儀館2號室，出殯儀式訂於12月1日上午8時20分，長眠於京畿道南楊州市的伊甸追悼公園；家屬則以低調、平靜方式處理後事。

