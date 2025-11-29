《Signal 信號》、《開心鬼上身》老戲骨病逝！ 抗肺癌3年享壽76歲

抗癌3年不幸辭世的李文秀，曾在《開心鬼上身》演出色瞇瞇的老爺爺鬼（左圖上排左）。翻攝namuwiki

曾演出《Signal 信號》、《幽靈醫生》等韓劇的韓國資深綠葉李文秀（이문수）昨（28日）天下午因肺癌病逝，享壽76歲！

抗癌3年不敵病魔

據韓國演劇演員協會等單位發布的訃聞，李文秀昨天下午在京畿道楊平郡的醫院辭世。據了解，李文秀自2022年確診肺癌後，一直往返醫院接受治療，不料抗癌3年最終仍不敵病魔。

參演《Signal 信號》扮趙震雄父親

李文秀曾獲得韓國文化體育觀光部長官表彰認可。翻攝namuwiki

1949年出生的李文秀，畢業於首爾藝術專門大學，出社會後曾從事公務員，隨後在1989年加入國立劇團，參演了《推銷員之死》、《1984》、《李爾王》等經典劇場演出。

同時耕耘戲劇圈與影壇的他。2010年透過與車太鉉合作的電影《開心鬼上身》、高賢廷主演的《永不放棄的愛》受到更多觀眾關注，2016年也曾在神劇《Signal 信號》飾演趙震雄的父親，展現深厚扎實的演技。

後天早上舉行出殯儀式

對韓國影視有功的李文秀，更曾在2010年獲頒韓國文化體育觀光部長官表彰。李文秀的靈堂設於首爾漢陽大學醫院殯儀館2號室，預計12月1日上午8時20分舉行出殯儀式，之後將於伊甸追慕公園長眠。



