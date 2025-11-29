「Signal 信號」韓國資深演員李文秀病逝！抗肺癌享壽76歲

韓國資深演員李文秀因肺癌於京畿道楊平郡的醫院辭世，享壽76歲。消息人士指出，他自2022年確診後持續接受治療，仍不敵病魔離開人世。

韓資深演員李文秀肺癌逝世，享壽76歲。（圖／翻攝自 namuwiki ）

李文秀自2010年以電影《開心鬼上身》與電視劇《大物》獲得大眾注目，之後在2016年《Signal 信號》中以精湛演技再度掀起話題。他曾因對演藝界的貢獻，獲文化體育觀光部長官表彰。

儘管早期戲劇收入有限，他始終堅持演員道路，曾表示自己「除了演技，不想做其他事情」，展現對舞台的深厚情感與專注。

