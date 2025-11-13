SiGTRON AI工廠落腳統懋廠址

Neocloud AI-FACTORY啟動台南據點，開啟南部AI產業新篇章。（市府提供）

記者林雪娟∕台南報導

希格諾科技股份有限公司十三日宣布攜手美超微電腦股份有限公司、敦陽科技股份有限公司、茂綸股份有限公司、數位無限軟體股份有限公司及合通企業股份有限公司等，共同啟動新一代SiGTRON AI工廠建置計畫，預計投入約三億元於台南統懋半導體公司廠址，建置ＡＩ工廠，為台灣第一座、亞洲少數搭載一二八台SMCI 10U HGX B200伺服器節點及二十四個SMCI RTX PRO 6000 4U伺服器節點，將可提供高效能ＡＩ推理應用運算能力與模型服務，開啟南部ＡＩ產業新篇章。

出席典禮的市長黃偉哲表示，SiGTRON AI工廠不僅是一座ＡＩ運算中心，更是驅動未來ＡＩ創新的核心引擎，也為數位經濟時代的關鍵基礎設施，象徵台灣邁向智慧未來的重要里程碑。市府感謝國內外優質企業持續擴大在台南投資，並將持續打造穩健、友善的投資環境，積極爭取更多企業在台南設立營運據點或總部，進一步強化南部ＡＩ產業聚落的研發能量與整體競爭力，推動智慧製造與創新應用持續成長。

經發局張婷媛指出，人工智慧正重塑全球產業版圖，深刻影響科技巨頭策略布局，台南以南部科學園區、沙崙智慧綠能科學城及柳營科技工業區為核心，形成金三角產業聚落，透過ＡＩ技術導入與機器人應用，打造研發創新、系統整合、智慧製造、應用服務等完整產業鏈，市府打造友善投資環境，吸引ＡＩ晶片、伺服器及智慧機器人等優質企業進駐，加速台南邁向ＡＩ驅動的智慧製造城市。