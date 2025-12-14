面對Meta等巨頭動輒上億美元的挖角攻勢，矽谷的AI人才搶奪大戰的應對策略開始出現巨大的分歧。

矽谷AI人才搶奪大戰：OpenAI入職就給股權，微軟不跟著Meta拚天價薪酬

華爾街日報報導指稱，OpenAI目前已經採用激進手段，宣布將取消新進員工的「股權閉鎖期」 (Vesting Cliff)，意味入職即給予股權。然而，微軟AI部門執行長Mustafa Suleyman則在受訪時表態，拒絕加入這場「天價薪酬」的軍備競賽，並且直言Meta的撒錢策略錯誤。

OpenAI：打破行規，入職第一天就能持股

在傳統矽谷新創圈，標準股權激勵計畫通常設有1年的「限制期」。員工必須做滿一年才能拿到第一筆股票，這被視為綁住人才的「金手銬」。不過，為在激烈的競爭中留住頂尖人才，OpenAI正在打破這個行規。

從今年4月開始，OpenAI先將限制期從原本1年縮短為6個月。而在應用程式主管Fidji Simo後續宣布將取消此限制，意味新員工入職即享有股權權益，無需擔心因專案失敗被裁員而一無所有。

據知情人士透露，此舉除了鼓勵員工勇於冒險，更現實的原因是為了讓人才招募時，面對Google、Meta的人才搶奪更具競爭力。因此，OpenAI今年的股票薪酬支出預計將高達60億美元，幾乎佔其預期營收的一半。

xAI無奈跟進？

Elon Musk旗下的xAI據傳也在今年夏末跟進縮短了閉鎖期，但原因略顯尷尬。報導指出，xAI面臨高壓文化 (Elon Musk宣稱清醒就在工作)與形象爭議 (如Grok的反猶言論、穿著暴露的虛擬人Ani)，導致招聘經理在挖角時頻頻碰壁，不得不放寬條件以提高錄取率。

微軟：我們不玩這套

相較OpenAI與xAI的人才搶奪焦慮，身為OpenAI最大金主的微軟，其AI部門掌門人Mustafa Suleyman卻顯得老神在在。

在接受訪問時，Mustafa Suleyman針對Meta據傳開出高達1億美元簽約金、甚至以2.5億美元薪酬聘僱頂級研究員的傳聞，直言：「我認為沒有人能 (或應該)拿出與之相當的條件」。

Mustafa Suleyman進一步批評Meta執行長Mark Zuckerberg採取的「大量僱傭」策略，認為這並非正確做法。Mustafa Suleyman強調，他延續在DeepMind時期的用人哲學，對人才保持「非常挑剔」，採取「漸進式」招聘策略。

相比於用錢砸出一個龐大的軍隊，Mustafa Suleyman顯然更傾向於組建一個文化契合度高、精簡且高效的菁英團隊，不合格的人選會被果斷淘汰。

分析觀點：是「求才若渴」還是「泡沫警訊」？

筆者認為，這兩則消息呈現了AI產業目前兩種截然不同的生存邏輯：

OpenAI的「速度戰」：作為一家仍需證明其高估值合理性的新創 (儘管已是巨獸級)，OpenAI沒有微軟那樣深厚的底氣。面對Meta的銀彈與Google持有算力，他們必須用最激進的薪酬結構將人才流動的阻力降到最低，即便這會讓投資人對燒錢速度感到恐慌。

微軟的「陣地戰」：Mustafa Suleyman的發言反映了微軟作為老牌巨頭的穩健 (或許也是一種成本控管的藉口)。他不缺算力、不缺場景，缺的是能將技術落地的「精兵」。

取消股權限制期的作法，象徵著AI人才市場已完全轉向「賣方市場」。但這也帶來隱憂：當員工入職即有股，跳槽成本極低，這群頂尖大腦是否會變成逐水草而居的「傭兵」，而在各巨頭間頻繁流動？這對於需要長期投入的AGI研究來說，未必是件好事。

