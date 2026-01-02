SIM卡不見補發要先報案？藍委批NCC打詐無力還擾民

國家通訊傳播委員會（NCC）。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，卻有電信人員稱，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。國民黨立委王鴻薇、葛如鈞及黃健豪皆質疑政府打詐無力，推出擾民政策。

NCC修正電信事業提供電信服務風險管理機制指引，有媒體報導指，電信門市人員稱，民眾遺失SIM卡，須至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。

王鴻薇說，政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，尤其標準更是世界各國罕見，上路兩天已經罵聲不斷，尤其民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急，或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。NCC已經不是第一次觸犯眾怒，顯然去年「750之亂」還沒記取教訓，自已打詐無力，推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

黃健豪則批評，「換電話號碼比換身分證還麻煩。」黃健豪認為，NCC此舉是打詐打錯方向，若民眾換sim卡後，按理在舊卡廢棄後，詐團並沒有辦法使用，根本不需要提供任何證明，等於對打詐完全沒有效果。要真正打擊詐騙或打擊電信詐騙做法，就是落實實名制認證，讓每一支號碼都能確實對到自然人身上，讓詐騙集團無法用人頭來辦理相關手機號碼。

葛如鈞則表示，政府打詐理應「精準打擊犯罪、保障人民權益」，而非以壓縮人民自由、製造行政負擔來湊政績。此次新制不僅讓遺失SIM卡的民眾被迫跑派出所報案，親友間贈與手機也都要有證明，讓換SIM卡等日常需求變得困難重重，無異是將打詐責任轉嫁給全民，根本是「打詐打到人民頭上、手機SIM卡裡」，荒謬至極。

葛如鈞直言，下一步是不是買手機要登記指紋？鈔票上寫電話號碼？轉帳前還要對ATM講出通關密語？這種行政怠惰，完全是為了交出假的打詐成績單，實際上卻讓民怨四起、第一線電信人員與基層警察疲於奔命，形成「擾警＋擾民＋擾業者」的三輸局面。

葛如鈞強調，去年NCC「750元之亂」造成大量民眾權益受損，當時就是由他出面第一時間強力監督、協調，成功擋下不合理政策。這次換補SIM卡新制同樣涉及全民權益，他已密切關注，並將持續在立法院追蹤NCC與相關部會的後續作法，絕不容許擾民政策無限上綱。葛如鈞表示當初擋下750之亂，這次希望大家也能站出來，一起守護基本的通訊自由與民眾權益。國人對詐騙問題早已忍無可忍，人民不該為政府的無能埋單，籲行政院與NCC應立即檢討此次新制。

