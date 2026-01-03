SIM卡之亂 沒有NCC的台灣會更好

（圖／本報系資料照）

元旦假期電信業者門市熱鬧烘烘，原因是換SIM卡規定變嚴，必須先至警局報案取得三聯單才能至門市申請新卡，增加作業流程故大排長龍。短短4天引發民怨，NCC不得不發新聞稿闢謠，並無要求須報案始可更換門號或SIM卡。

根據NCC去年9月公告、12月實施之《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》（Know your customer，簡稱KYC），要求業者針對民眾申換門號或SIM卡等行為進行評估，須提出說明與證明資料，由業者審核通過後，才得以提供服務。業者屢次問NCC官員什麼文件可作為證明資料，如民眾自行簽結切結書等，但NCC不接受，而業者也無法代為證明，恐有道德風險問題，只有尋求具公信力第三方認證，包括法院公證事由並開具證明，或向警方報案證明事由。由於無權要求法院增加業務，結論就是向警方報案。

廣告 廣告

NCC這種只會坐在辦公室冥想，習於壓制業者，以配合長官打詐成效卻搞到全民炸鍋的政策，不是第一回了。前年中的黑莓卡之亂，NCC要求業者針對在台漫遊服務，啟動實名制以偵測人頭戶，阻絕其連網可能。然台灣電信業者根本沒有接取國外戶政系統的管道，甚或許多國家如美國沒有戶政系統，如何接取？落實黑莓卡的實名制變成電信業一項不可能的任務。

尤其，電信業者因無法實名認證，而拒絕開通漫遊服務，形同片面阻斷國際漫遊流量，撕毀與他國電信業者協議，更是國際電信界的笑話。而若引起他國電信業者根據平等互惠原則，也同時停止對我國電信業者提供漫遊服務，損失的還是我國誠實善良的消費者。NCC當時祭旗高高舉起，電信業者若不遵從，恐犯打詐不力天條，結果他國電信業者一反彈，這項實名制政策也就無消無息了。

令人驚訝的是，已經陷入停擺1年的NCC，居然還可以整出這蛾子來，顯然未從黑莓卡之亂中汲取教訓。由於電信是高度監管產業，目前KYC運作守則，如一人名下僅能申辦兩個門號（含預付卡），同時有電信技術中心的號碼可攜資料庫可供查詢警示名單，已可成功阻斷詐騙集團利用人頭辦門號的管道。若要再精進防堵措施，應該是運用AI及大數據，建立警示名單特徵，如用戶是否名下門號過多，短期（6個月）內頻繁更換門號或SIM卡等。一旦用戶符合特徵，則必須提供證明文件，佐證更換原因，業者才予以換發。

NCC要求民眾提供證明資料，仍然不能百分百阻絕電信人頭問題，僅增加詐騙集團的成本而已，對提升打詐成效有限，卻讓真有急需的善良民眾感到大大不便，不符比例原則。讓人不禁感嘆：NCC無法運作時，對業者營運沒有影響；一旦運作，反而對人民權益大有影響。

NCC即將成立20年，從一開始為對數位匯流想像的回應，實際運作以來，卻常成為學者出仕訓練營，不是憑一己之力「擇善固執」象牙塔裡生出的理想性，將業者搞得人仰馬翻，就是學會以行政偏好肆意干預媒體，包括中天撤照、鏡電視審照爭議等事件，淪為官媒一體的護航者。學者委員更因對實務不熟，給常任文官操作的空間，後者又因無須擔負政治責任，更易產出脫離現實世界、匪夷所思的政策。黑莓卡是一例，SIM卡又是一例。

NCC體制已失調，縱使我們對目前無法補足法定員額的現狀感到遺憾，但危機亦是轉機，剩餘3位委員將於7月任期屆滿，或許我們可以開始思考後NCC時代，沒有NCC的台灣，電信環境是否更好？（作者為元智大學資訊管理學系教授）