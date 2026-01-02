SIM卡之亂 藍批NCC擾民還甩鍋

NCC修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，民眾若遺失SIM卡須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，挨批擾民。（杜宜諳攝）

本報2日獨家報導，國家通訊傳播委員會（NCC）修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，民眾若遺失SIM卡須先至派出所報案，取得證明後才能補卡，藍委質疑「換電話號碼比換身分證」還麻煩，政府打詐方向錯誤，只會擾民。NCC昨先是澄清電信業者誤解，挨批沒肩膀、出包就甩鍋，下午與業者開會討論後，決定採取從寬認定。

NCC修正電信事業提供電信服務風險管理機制指引，要求電信三雄即起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，挨批擾民。

藍委王鴻薇昨痛批，NCC已非第一次觸犯眾怒，顯然去年「750之亂」還沒記取教訓，打詐無力推出擾民政策，民怨炸鍋，重蹈覆轍。

「換電話號碼比換身分證還麻煩！」藍委黃健豪則認為，NCC打詐方向錯誤，舊的SIM卡廢棄後，詐團便無法使用，換卡根本不需要提供任何證明，真正打擊電信詐騙就是落實實名制認證，讓詐騙集團無法用人頭來辦手機號碼。

藍委葛如鈞也說，新制連親友間贈與手機都要有證明，無異是將打詐責任轉嫁給全民，荒謬至極，下一步是不是買手機要登記指紋？鈔票上寫電話號碼？轉帳前還要對ATM講通關密語？

NCC昨緊急澄清，只是要求電信業者加強把關換卡，並非一定要報案取得遺失證明，還反指「三大電信業者搞烏龍」；對此，黃健豪痛批，NCC身為主管機關，政策出包惹民怨就應承擔認錯，而不是推給電信業者，「這樣怎麼讓人瞧得起？」

綠委許智傑昨則替NCC緩頰，表示SIM卡、銀行帳戶都是詐騙及個人資料外洩主要管道，需要民眾配合之處，希望國人多體諒。