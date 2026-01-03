SIM卡換發NCC新規引爆民怨 Cheap批：智障政策

國家通訊傳播委員會（NCC）新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於2025年12月30日正式實施，電信三雄同步執行「史上最嚴格」換補SIM卡措施，引發外界批評為「擾民、擾警、擾業者」的三擾政策。對此，時常針砭時事的百萬網紅Cheap嘲諷，「說個笑話，NCC打詐」。

SIM卡示意圖。(圖/Pixabay)

2日網紅Cheap貼文寫道，NCC為了打詐，把換卡的門檻變得超級高，補辦要報案、要回原本門市、要舊卡，立意是好的，但完全與現實脫節，根本是智障政策。

網紅Cheap指出，首先，手機遺失大多SIM卡跟著丟，哪來的舊卡啊？北七逆。再來，警察的工作是抓壞人，現在卻要幫NCC當補卡審核員，嫌警察不夠忙是不是？基層員警光處理這些雜事就飽了。

NCC新規惹民怨。(圖/中天新聞)

網紅Cheap表示，然後NCC本人呢？大概坐在暖氣開25度的辦公室裡，點開新聞說：「蛤？怎麼大家都誤會我們了～我們哪有規定一定要報案啊？證明不限於遺失證明欸，電信業者必須審核」。笑死，又把責任全推給門市，人家打工仔又沒公權力，是要審核什麼？有夠爛。

接著網紅Cheap也質疑，如果不限於警方證明，那什麼算證明？里長簽名？手寫切結書？發誓可以嗎？「我發誓SIM卡真的不見了！如果我是騙子，就讓我訊號永遠只有一格」然後簽名蓋章，一臉誠懇地遞給門市人員，而真正的詐騙集團，早就準備好各種證件、人頭戶了。

網紅Cheap嘲諷，NCC真的吃飽沒事幹，整天擾民，去年想收750元的藍芽審查費，也沒真的審查，把所有網購族當成潛在的走私犯。最好笑的是，這種白癡政策都還有人護航，臉腫到媽媽都認不清了。

網友紛紛留言，「NCC跟金管會都覺得自己做得很好，但民眾根本覺得找麻煩」、「ncc這個單位除了亂搞還有什麼功能？」、「NcC還有一直上訴中天的案子，敗訴要賠錢，還要浪費公帑一直上訴…真的垃圾又沒用的部門」、「有些公部門，沒有比有，對國家更好」、「就是沒舊卡才要辦卡啊，瘋了喔！」、「損壞要舊卡，遺失要報案。還是擾民。」、「基層員警雜事越來越多」、「這就是政府打詐的效果，銀行被鎖、SIM卡不能換」、「恩吸吸：沒有喔！不用報案，只需要證明，民眾：怎麼證明？恩吸吸：請提供報案證明」。

