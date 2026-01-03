SIM卡補換規定引發擾民爭議 陳冠廷：NCC應完善制度

照片來源：陳冠廷國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）近期針對電信業者提出新的SIM卡補換風險管理要求，原意在強化防詐與身分確認機制，卻因對外說明不足，導致部分電信門市在實務操作上要求民眾補辦SIM卡前須先至警局報案，引發社會爭議。立委陳冠廷今（3）日表示，相關規定匆促上路，溝通不足，不僅造成民眾困擾，也讓基層執行單位承受不必要的壓力。

陳冠廷指出，NCC修訂的《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，原本立意在於要求電信業者加強使用者身分確認與風險控管，藉此協助防堵詐騙與非法行為。他說，然而該規範自2025年12月30日實施後，卻引發大量民怨，尤其是多家電信門市要求民眾遺失SIM卡時，必須先至派出所報案並取得證明，才能辦理補卡，讓原本簡單的流程變得繁瑣。

陳冠廷表示，攸關全民日常通訊權益的政策，不應在未清楚對外說明與溝通的情況下倉促實施。他說，過去民眾僅需攜帶身分證件即可至門市補辦SIM卡，新的規範卻被前線人員限縮解讀，演變成必須先報案、再回門市辦理的流程，導致民眾多次往返，對生活與工作造成實際影響。

陳冠廷指出，政府在政策設計階段，應完整評估實際執行後對民眾與產業的影響，並同步做好對外說明與配套措施，避免將行政成本轉嫁給民間；此次事件不僅讓民眾感到不便，也讓電信業者與門市人員陷入執行困境，甚至引發「擾民、擾警」的負面觀感。

針對NCC後續緊急召集電信業者協商，並澄清補卡並非一律需要提供報案證明，陳冠廷表示，NCC確實已調整溝通方式，強調不必強制要求每位民眾先至警局報案，以降低民眾負擔，但這樣的火速修正，正好反映出原先政策溝通不足與先行施策的問題。

陳冠廷呼籲，NCC應正視民意反彈與執行面困境，完善制度設計與對外溝通流程。未來凡涉及民眾日常生活與基本權益的政策，都不應再以急就章方式推出，並應就本案的施行過程與社會疑慮進行公開檢討，避免類似情況再度發生。

照片來源：陳冠廷辦公室

