SIM卡補換「先報案」？陳冠廷：NCC已澄清不是必須

NCC近期修訂電信業SIM卡補換規範，原意加強防詐與身分確認，但部分門市誤解規定，要求民眾遺失SIM卡先至警局報案，引發抱怨。民眾需多跑一趟，手續繁瑣，影響日常通訊權益。對此，民進黨立委陳冠廷指出，政策應先評估實務影響並做好說明與溝通，避免增加民眾與基層人員負擔。NCC已澄清補卡不必一律報案，並協調電信業者調整作業方式。

對此，陳冠廷表示，NCC此次修訂的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，原意在加強電信業者對使用者身分與風險管理的落實，進而協助防堵詐騙等非法行為。然而新規定自2025年12月30日上路後，即引發大量民怨，尤其是多家電信門市要求民眾遺失SIM卡時需先至派出所報案並取得證明才能補卡的做法，讓本來簡單的手續變得繁瑣且不合常理。

「一個攸關每個人日常通訊權益的政策，不應該在沒有清楚對外解釋與溝通的情況下匆促上路。」陳冠廷說明，民眾因為手機不慎遺失或損壞SIM卡，本來只需要攜帶身分證件至門市辦理補卡即可，新的規範卻被前線人員窄化解讀為必須跑警局報案、開立證明再回門市辦理，造成民眾多跑一趟甚至多次往返，對日常生活與工作造成實際困擾。

陳冠廷強調，政府部門在政策設計前必須完整評估民間操作後的實際影響，並做好對外說明、利益相關者溝通與配套措施，避免讓民間承受不必要的行政負擔。他指出，此次事件不但造成民眾不便，也讓執行單位（如電信業與基層門市人員）面臨壓力與困境，甚至引發「擾民、擾警」的負面議論。

針對NCC臨時召集電信業者協商調整處理規範，陳冠廷指出，NCC隨後確實修正溝通方式，強調民眾申請補卡不必一律提供報案證明，「不需要強制要求每位民眾先去警局跑一趟」，以降低民眾負擔，但這樣的 火速退讓與修正 ，正是NCC溝通不足與先行施策的最好證明。

此外，陳冠廷呼籲NCC應當 正視民意反彈與執行困境，完善制度設計與溝通流程，未來涉及民眾日常生活與基本權益的政策，不應再以急就章式推出。最後，他要求NCC對本案施行過程與民間疑慮進行公開檢討，避免類似溝通失誤再度發生。

