SIM卡補發惹議 中華電：採納多元證明或參考使用紀錄

（中央社記者江明晏台北2日電）因應NCC修正風險管理指引，三大電信公告換補SIM卡、換號新措施遭批擾民；中華電信今天表示，會請客戶提供相關多元證明，若無法提供時，將參考近期更換卡片、門號的次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後辦理。

因應NCC（國家通訊傳播委員會）修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」（KYC指引），三大電信近日發出公告，配合政府主管機關打詐策略，自民國114年12月30日起，換補SIM卡服務除須提供身分證及第二證件正本外，須繳回或出示舊卡或提供遺失證明，方可辦理；換號服務除須提供雙證件正本外，須符合指定條件，包括換回原號、門號重複註冊或騷擾，並提供證明後，方可辦理。

業界批評此一程序擾民、擾警，擔憂民眾若不慎遺失SIM卡，不但要跑電信門市辦理申請，還可能要先跑一趟警局，才能拿到遺失證明；電信門市人員指出，申請程序變嚴格卻難落實，第一線員工在和民眾溝通時，一定會產生許多糾紛，更可能造成「有些門市可以申請，有些不行」的亂象。

NCC今天邀集業者溝通，並再次澄清指引政策，強調未規定民眾要提供報案三聯單才可換卡，而是希望電信業者落實KYC（認識你的客戶）風險審核，視用戶風險高低採取彈性作法。

對此，中華電信回應新規定指出，辦理SIM卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市人員會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明，包括出示舊卡、近期換機可出示購機憑證（如發票）、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證）、因APP（如LINE、FB）無法註冊申請更換門號可提供手機提示截圖等。

中華電強調，若客戶無法提供相關證明資料時，會參考近期更換卡片、更換門號的次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助辦理；中華電信表示，呼應主管機關持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。

電信業者私下表示，會依循NCC指示，民眾申請更換門號或SIM卡時，須提出說明及證明資料，業者會參採用戶日常申換及使用紀錄，以及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險。

NCC官員表示，只要民眾過去未曾大量或頻繁申請換發SIM卡，實務上仍可快速更換或補發；以火災為例，民眾也可提供現場照片作為佐證。他強調，僅在較為極端的情形下才會要求提供報案單，如頻繁申請更換或補發SIM卡，抑或更換後曾出現大量異常簡訊發送，過一段時間又稱SIM卡遺失等情況。（編輯：林家嫻）1150102