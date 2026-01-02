SIM卡補發要先報案 綠委：防詐必要措施盼國人多體諒

民進黨立委許智傑。（許智傑辦公室提供／王千豪台北傳真）

本報獨家報導，國家通訊傳播委員會（NCC）修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，有電信人員稱民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，引發在野批評擾民。民進黨立委許智傑今（2）天表示，SIM卡、銀行帳戶，都是詐騙及個人資料外洩重要的管道，這些防詐必要措施需要民眾的配合，希望國人可以多多體諒。

國民黨立委王鴻薇表示，政府自己打詐不力，卻把成本轉嫁給民眾、基層員警、門市人員，一紙行政命令擾民，尤其標準更是世界各國罕見，上路兩天已經罵聲不斷，尤其民眾手機不見、壞掉，急著買新手機應急，或補發新SIM卡，現在都不能做，影響工作及日常生活。

對此，許智傑表示，加強防詐機制，當然會增加防盜程序，尤其SIM卡、銀行帳戶，都是詐騙及個人資料外洩重要的管道，因此這些防詐必要措施需要民眾的配合，希望國人可以多多體諒。

