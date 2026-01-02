SIM卡補發要跑派出所？NCC：未規定必須報案 極端情形才會要求

NCC修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後，才能補卡。對此，NCC回應，新制主要是防堵詐騙集團，並未要求民眾必須報案才可換卡，而是希望電信業者落實KYC（認識你的客戶）風險審核，視用戶風險高低採取彈性作法。

有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。對此，NCC回應，並未要求民眾必須報案。（中央社資料照）

NCC官員表示，只要民眾過去未曾大量或頻繁申請換發 SIM卡，實務上仍可快速更換或補發；以火災為例，民眾也可提供現場照片作為佐證。他強調，僅在較為極端的情形下才會要求提供報案單，如頻繁申請更換或補發SIM卡，抑或更換後曾出現大量異常簡訊發送，過一段時間又稱SIM卡遺失等情況。

廣告 廣告

根據國家通訊傳播委員會（NCC）修正的《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，用戶申請更換SIM卡或補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依 KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）審核結果，予以酌核。

修正的KYC指引也規範，用戶申請門號換號的次數，自第一次換號起，6個月內至多以2次為原則。

有媒體報導，電信門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，並取得遺失證明，才能補卡。NCC發布新聞稿澄清，這次修正指引內容時，對於民眾須更換SIM卡、換號時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。

NCC表示，114年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC修正KYC指引，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任。

NCC指出，針對eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，今天已邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整實務執行情形。

至於用戶需要提供什麼證明資料，NCC主祕黃文哲說明，證明文件並非專指須向警察機關申請的遺失證明，「申請補卡的狀況很多，如火災仍有相關紀錄，但掉水溝，怎麼證明？民眾可以提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核。」

NCC官員說明，電信業者應視用戶使用情形，可從申請更換或補發的頻率、停話時間與民眾說法是否一致等，判斷風險高低，予以不同作法，若是正常使用的用戶，沒有頻繁更換SIM卡，「會有一些軟性方式，如簽切結書，絕對不會強制要求報案單」。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件，各電信事業對於申請電信服務時，應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。

（責任主編：莊儱宇）