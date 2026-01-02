SIM卡補發跑派出所報遺失？ NCC：未要求必須先報案

NCC推動全新的SIM卡換補規定。（圖：NCC臉書）

媒體報導，國家通訊傳播委員會（NCC）祭出史上最嚴格的SIM卡規定，民眾若遺失SIM卡，須先至派出所報案，取得遺失證明後，才能補卡。NCC今（2）日回應，新制主要是防堵詐騙集團，並未要求民眾一定要跑一趟派出所報案，會找電信業者進一步溝通。

電信門市人員表示，以前如果要補發SIM卡，只要帶雙證件到電信門市就可以了，但在NCC修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》後，現在如果手機遺失、SIM卡不見了，必須先跑一趟派出所報案，拿著「遺失證明」才能補發新的SIM卡。立委痛批「史上最擾民」，呼籲落實號碼實名制，網友也抱怨連連。

NCC主祕黃文哲澄清，申請更換SIM卡或補發SIM卡，是民眾的權利，新制並未規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，將找電信業者溝通釐清。

NCC強調，電信業者應盡到KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）義務，強化審核，可從申請更換或補發的頻率、停話時間、民眾說法是否一致等，判斷是否存在異常風險，如果一個人頻繁換卡、補卡，這時就算有報案證明，都要非常警覺。