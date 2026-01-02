SIM卡遺失要先跑警局報案！業者無奈「要罵去罵NCC」打詐挨批擾民

使用手機示意圖，取自Unsplash



國家通訊傳播委員會（NCC）打詐新規上路，包括SIM卡補卡、換卡、換號，若遺失必須先至派出所報案取得遺失證明，損壞則須出示舊卡，電信三雄同步執行，堪稱「史上最嚴格」換補SIM卡措施，12月30日正式實施後，外界調侃為「擾民、擾警、擾業者」三擾政策，第一線門市人員也直呼「要罵去罵NCC」。

以往只要帶雙證件就能輕鬆補卡，但根據新規內容，換補卡及換號服務門檻大幅提高。SIM卡損壞換卡須出示舊卡，eSIM從舊機轉移至新機則須出示購買證明；若手機為獲贈取得，亦須提供贈與證明，以證明手機經正常程序取得，否則恐無法順利換機。SIM卡遺失的話，則須先至派出所報案，取得遺失證明後才能辦理。

廣告 廣告

電信門市人員透露，新規上路後客訴不斷，客人手機不見急買新手機、補發新SIM卡，只能叫他先去派出所報案再來，引起客人不滿，門市人員也只能無奈表示，「要罵去罵NCC」。

更多太報報導

帳號被莫名停權卻投訴無門 NCC公布網路「申訴救濟及透明度」指引

NCC現任3委員任期至明年7月底 若新委員名單再被封殺！屆時恐鬧空城計

藍委修衛廣法讓中天重回52台 相關修正案保留送朝野協商