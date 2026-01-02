SIM卡遺失要先跑警局報案？ NCC反擊：電信業擺烏龍！下午請業者到會說明

電信業者近日於門市貼出公告，要求消費者換補SIM卡須提供遺失證明。業者提供



三大電信業近日發出公告，自12/30起，換補SIM卡服務除須提供雙證件正本外，須繳回舊卡或提供遺失證明，方可辦理，堪稱「史上最嚴格」換補SIM卡措施，也被狂批為「擾民」政策。NCC則表示，這是電信業者擺烏龍，下午會請三家業者到會說明。

中華電信、台灣大哥大、遠傳近日皆發出公告指出，換補SIM卡，須出示舊卡或提供遺失證明。若是換號除提供雙證件正本外，須符合指定條件，包括換回原號、無法註冊或騷擾，並提供證明資料後，方可辦理。

這兩天已有民眾至電信門市申請換補發SIM卡，但門市人員表示，須提供遺失證明才能申請，導致民眾還要多跑一趟警局報案，再回門市申請換補發SIM卡，被狂批為「擾民、擾警」政策，門市人員還嗆「要罵去罵NCC」。

對此，NCC主秘黃文哲今日（1/2）向太報記者表示，這是業者搞烏龍，下午會請三家電信業者到會說明。他強調，NCC提供的風險管理機制（KYC）指引，相關規定是民眾若要申請補發SIM卡，必須進行說明並提供證明文件，但業者直接將其窄化成「報案單」。

他進一步解釋，之所以會有打詐新規，是因為之前業者不想審核，不想負起KYC責任，民眾只要簽個切結書，就可以無限換卡，早上申請一個，下午又申請一個，造成「大量洗門號」，也讓電信詐騙案與日俱增。

他指出，對於一般消費大眾，若有需要換補SIM卡或更換門號，只需與門市人員詳細說明原因。電信門市人員可依照消費者過往使用紀錄來判斷，確信沒有太大問題就可補發，不需要強制提供報案單做為證明文件。

黃文哲強調，「我們要對付的是詐騙集團的交換號行為，希望『門號換發』不要造成詐騙的破口。」他也提到，NCC提供的KYC指引中，並沒有提到民眾換補SIM卡須提供報案證明。

依據 NCC「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」第柒項：其他精進措施的第二條、第三條指出，用戶申請更換/補發SIM卡，或申請更換行動通信之用戶號碼時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC審核結果予以酌核。

