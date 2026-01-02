SIM卡遺失「得先報案才能補發」？NCC回應了

生活中心／倪譽瑋報導

NCC指出，更換SIM卡、補發SIM卡都是民眾的權利，未強制規定要報案、取得遺失證明才能補發。（圖／資料照）

近期國家通訊傳播委員會（NCC）修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，其中SIM卡補發部分引發疑慮，有媒體報導，民眾遺失SIM卡申請補發，須先到派出所報案，取得遺失證明，遭批評是擾民。對此NCC初步回應，新制是盼電信業者強化警覺，了解客戶為何補發SIM卡、是否有異常狀況，至於實務上如何實施？會和業者進一步溝通討論。

NCC SIM卡、電信服務新指引 防堵詐騙

NCC修正「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」新版於2025年12月30日實施，為防堵詐騙集團犯案，針對SIM卡換卡、補卡及換號服務，SIM卡壞掉要換卡，須出示雙證件加上舊的SIM卡才能換。要換新門號，須符合換回原號、無法註冊、騷擾三條件，要隨時「想換就換」有難度。

另外，補發SIM卡時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，盡到 KYC（Know Your Customer，認識你的客戶）義務，客戶也須提供證明資料以便業者了解，判斷是否存在異常風險。

SIM卡補發得先報案？NCC澄清：並未規定

關於補發SIM卡機制，有媒體報導，電信門市人員透露，如果客戶遺失SIM卡，須先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，遭門市人員、客戶批評是擾民。對於上述爭議，NCC主秘黃文哲澄清，新制並未規定民眾要先報案、取得遺失證明才能補卡，所謂「提供證明資料」不是專指報案證明。

黃文哲表示，申請補卡的狀況很多，例如火災有相關紀錄「但掉到水溝該怎麼證明？民眾可提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核。」他強調新制是要求電信業者強化警覺，如客戶頻繁換卡、補卡等異常狀況，更換SIM卡、補發SIM卡都是民眾的權利。至於實務上如何實施？NCC會和電信業者進一步溝通討論。

