SIM卡遺失「補發需先跑警局」 NCC打詐新規網炸鍋

新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》去年12月30日實施，新規包括若SIM卡壞掉要換卡，除原本的雙證件外，還得出示舊卡才能換。民眾若是購買新手機，想將舊手機的舊手機的「eSIM卡」轉移到新手機上，須出示購買通知，如果是獲贈取得，也要有贈與證明，相當不方便。

《中國時報》今報導，政府為打詐，國家通訊傳播委員會（NCC）修正的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，電信三雄亦實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，若SIM卡需補發，必須出示舊卡，若確定遺失找不到，得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡。政策也引發不少外界討論聲浪，認為根本就是「擾警、擾民、擾業者」的「三擾」政策，電信門市人員也很無奈，直言「要罵去罵NCC」。

對此，也有網友在PTT轉發相關新聞，並表示若未來因車禍導致手機毀損，如果找的到手機，還是得想辦法保留SIM卡，要不然補辦SIM卡得先去警局報案才能補辦，也有網友砲轟，現在連身分證遺失都不用去派出所報案，但SIM卡遺失卻要去警局報案，認為相當不方便。

也有網友質疑，eSIM卡都是電信公司根據登記人的雙證件，查核是否為門號持有人來更換，有些通訊行沒開發票的，難道就不能換門號？或者像是公司提供的公務手機，難不成還要叫公司出示購買證明？他也直言，這政策推動後應該不滿聲浪會相當多，身分證健保卡 這些辦手機門號的必要文件，遺失都不用報警遺失了，結果衍生產品SIM卡卻要。

貼文也吸引討論聲浪，網友們也紛紛質疑表示「誰知道你補辦是不是拿假證件？」、「這可以打到什麼詐？」、「換新門號也不能想換就換耶，快笑死」、「連換手機也要證明，一輩子會換幾次手機？」、「笑死民進黨的打詐方式就是想辦法造成大量人民的不便」、「換SIM卡比換金融卡跟健保卡還麻煩，這不是擾民嗎？」、「請NCC先教我新舊2張卡同時不失效的方法」。

