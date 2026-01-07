SINBY欣菲出道滿週年 高唱「Dream My Dream」

記者周毓洵／臺北報導

16歲歌壇新人SINBY欣菲迎來出道滿1週年，推出全新單曲「Dream My Dream」，化身「微甜勵志新女聲」用清甜卻堅定的歌聲唱出勇敢追夢的正能量。她也透過這首歌為自己展望2026年，期許能發行首張個人EP、舉辦專場演出，繼續在歌唱之路上一步步前進。

SINBY欣菲單曲「Dream My Dream」以「再相信自己一次」為核心精神，描繪追夢過程中的迷惘、跌倒與重新站起來的勇氣。SINBY欣菲表示，這首歌不只是唱給歌迷聽，更像是一封寫給自己的提醒信，告訴自己即使前路不明，也要繼續往前走。

談到出道這一年的心情，欣菲坦言並非一路順遂。她回憶，從小赴韓接受練習生培訓、參加選秀節目，到正式出道，中間其實也曾動過放棄的念頭，「會覺得努力好像沒什麼人看見，也懷疑自己是不是不夠好。」所幸家人與朋友始終在身邊支持，讓她找回最初單純愛唱歌的初心。她也大方分享自己的「低潮心法」，笑說：「心裡的感受很重要，想想自己為什麼喜歡，然後再撐一下，總有一天會被看見的！」

「Dream My Dream」還藏著滿滿父愛，因為歌詞是出自SINBY欣菲的父親JACK 之手，原本自認是「寫歌小白」的他，利用工作空檔自學填詞，花了2個月完成這首作品，當作送給女兒的成長備忘錄與新年禮物。JACK用歌詞鼓勵女兒：「人生起起伏伏，但只要繼續努力，總會有被看見的一天。」也成了這首歌最真實的示範。

SINBY欣菲欣菲透露，直到拿到歌詞才發現寫詞人竟然是爸爸，當下又驚又感動，「好像被打一劑強心針，整首歌完成發行時，真的有夢想成真的感覺。」她也笑著祝福大家：「希望新的一年，大家的夢想都能成真。」

16歲新人SINBY欣菲迎來出道滿周年，推出全新單曲「Dream My Dream」唱出追夢正能量。（品婕娛樂提供）

SINBY欣菲全新單曲「Dream My Dream」以清甜又堅定的歌聲，傳遞「再相信自己一次」的勇氣。（品婕娛樂提供）