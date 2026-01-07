SINBY 欣菲〈Dream My Dream〉藏父愛 父親親自填詞給女兒當成長備忘錄

SINBY 欣菲新歌〈Dream My Dream〉由爸爸親自填詞，鼓勵她繼續逐夢。（品婕娛樂提供）

「航運千金」 SINBY 欣菲推出全新單曲〈Dream My Dream〉，歌詞由父親 JACK親自填寫，像一封成長家書送給女兒，他鼓勵她「人生起起伏伏，還是要持續努力，總有一天會被看見」，為迎向 2026 年注入溫暖力量。

SINBY 欣菲很驚訝爸爸居然會寫歌。（品婕娛樂提供）

年僅16歲、出道滿一週年的欣菲，透過〈Dream My Dream〉展現逐步累積的音樂能量，以清亮卻堅定的嗓音唱出勇敢追夢、築夢踏實的信念。她坦言，從小赴韓接受練習生培訓、歷經選秀與出道洗禮，曾因看不見成果而陷入低潮，甚至萌生退意，所幸家人與朋友持續給她信心，才能一次次再相信自己。

父親 JACK 一路陪伴她踏入演藝圈，也把想說的話寫進歌裡，提醒她在人生不盡理想時仍要增進能力、不要放棄，並對女兒說「朝著既定的目標前進，有夢最美」。欣菲直到拿到歌詞才發現寫詞人是爸爸，驚訝與感動之餘，也彷彿被注入一劑強心針。

把 2026 年視為全新目標之年的 SINBY 欣菲，自去年九月起陸續推出〈愛我就送超級件〉、〈在一起〉與〈Dream My Dream〉，積極走入校園與各類活動累積舞台經驗。隨著作品一首首發表，人氣在學生族群間逐漸發酵，她也期許今年能發行個人首張EP，並舉辦專場演出，把一路累積的心意唱給歌迷聽。

