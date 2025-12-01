SIPRI：全球軍工業營收創新高 年增5.9%

記者賴名倫／綜合報導

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）1日公布全球百大軍工企業2024年營運報告，指出在烏俄與以哈戰爭帶動下，去年全球軍火銷售額達創紀錄的6790億美元（約新臺幣21.3兆元），較前一年增加5.9%。

洛馬續占鰲頭 中東異軍突起

SIPRI報告指出，美商洛克希德馬丁集團續占鰲頭，2至4名依序為RTX（前身為雷神集團）、諾斯洛普格魯曼、英國貝宜（BAE）與美商通用動力集團，成長幅度由3.3至8.1%不等。這是繼2018年之後，前5大企業再次出現營運全面成長。

報告分析，去年美國軍火業總收入達3340億美元（約新臺幣10.36兆元），約占全球總額半數，且成長幅度達3.8%，顯示美製先進武器仍是市場主流。然而在供應鏈及交期方面仍面臨諸多挑戰，例如F-35戰機生產進度延遲、哥倫比亞級核動力彈道飛彈潛艦、LGM-35A「哨兵」洲際彈道飛彈（ICBM）研發進度推遲，以及預算超支等。

至於歐洲，雖積極重振軍火工業，但原物料供應隱憂仍帶來供應鏈潛在危機，以法國達利思（Thales）與德國萊茵金屬（Rheinmetall）公司為例，以往長期進口中國大陸稀土，但因北京近期加強管制措施，使各廠面臨重組供應鏈、尋找替代商源的重大挑戰。值得注意的是，中東軍火產業異軍突起，有9家躋身百大之列，顯示其武器裝備質量日益受到國際矚目。

日韓成長強勁 陸企暴跌10%

亞太與大洋洲是全球唯一整體營收下跌的地區，主因是8家中國大陸軍工企業營收合計下滑10%至883億美元。不過，日本5家上榜軍工企業營收總額激增40%至133億美元、4家南韓企業則合計成長31%至141億美元。其中，韓華集團名列全球第21，是除了陸企外，榜上最大的亞太企業。

<以色列為首的多個中東軍火企業逐漸崛起，成為全球軍火產業新焦點。圖為拉斐爾（Rafael）公司展示「鐵束」導能武器裝備。（取自拉斐爾公司「X」）