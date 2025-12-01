SIPRI：全球軍火業成長 中國因打貪逆勢下跌
（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩和平研究中心（SIPRI）週一（12月1日）公布全球軍費開支報吿，2024年中國軍工產業因政府整肅貪腐，延宕軍武合約與採購程序，收入大幅下滑，與全球普遍成長的軍售形成鮮明對比。
報告撰寫人之一、SIPRI資深研究員田南（音譯：Nan Tian）指出，一系列針對中國軍購體系的貪腐指控，導致2024年多項大型軍購合約被延後或取消，使「中國軍事現代化進程，以及新戰力何時能成形，充滿更多不確定性」。
SIPRI數據顯示，全球軍火商因俄烏戰爭、加薩衝突與全球區域緊張情勢而普遍收入上升，2024年全球百大軍火商營收成長5.9%，達到歷史新高的6790億美元，日本大幅增長40%、德國成長36%、美國成長3.8%。
中國主要軍工企業去年營收則下跌10%，其衰退使亞太地區成為唯一整體營收下滑的地區。
中共整肅解放軍 衝擊國有軍工業
中國近年的軍力建設已見成果，包含部署全球最大規模的海軍與海巡艦隊、具潛力的全新航母、一系列新型高超音速飛彈、核武與空中及水下無人機。
然而，儘管北京過去三十年持續提高國防預算，面對與美國的戰略競爭加劇、台海緊張與南海爭議不斷，中國軍工產業收入仍呈現下滑。
自2012年起，中國人民解放軍成為中國國家主席習近平大規模反腐行動的重點之一， 2023年相關整肅行動進一步擴及火箭軍為主的軍隊高層。今年10月，北京開除8名高級將領的黨籍，其中包括曾任中共中央軍委副主席的何衛東。
SIPRI報告指出，中國的國有軍工巨頭：中國航空工業集團（AVIC）、中國兵器工業集團（NORINCO）與航天科工集團（CASC）的營收均下跌，其中兵器工業集團最為劇烈，大幅下滑31%至140億美元。
貪腐相關的人事變動導致中國兵器工業集團與航天科工集團接連出現政府審查及專案延誤，中國航空工業集團也暫緩了軍機交付。
SIPRI研究員肖亮（Xiao Liang，音譯）指出，火箭軍的多項先進武器系統時程，包括彈道、高超音速與巡弋飛彈等專案，以及航太與資訊的建置，都可能受政府的反腐行動影響。
這些變數為解放軍能否在「建軍百年」前完成核心戰力準備增添了疑慮。不過肖亮強調：「從中長期看，中國仍會維持國防預算的穩定投資與軍事改革的決心」，只是部分項目將面臨延宕、成本上升與採購管控趨嚴。
今年4月，SIPRI在全球軍費報告中指出，中國2024年軍費位居全球第二，僅次於美國，對比同期增加7%。報告指出，中國的軍費成長驅動力來自於2035年之前實現軍事現代化的目標。為此，中國持續投資新型的匿蹤戰鬥機和無人機，快速擴增核武庫，並加強反太空、網路戰的能力。
俄烏戰爭推升德國軍工企業成長
美國仍是領先全球軍工產業的大國，在全球成長前百大軍工企業中，39間企業來自美國，佔全球軍售額近一半，成長約3.8%，幅度相對緩和。
歐洲軍工企業則有顯著成長，不含俄國在內的歐洲共26間企業，總體成長達13%，其中，德國軍工企業的營收大幅上升36%。
田南表示：「這幾乎全部與俄羅斯入侵烏克蘭有關，德國軍方需求大幅增加。無論萊茵金屬（Rheinmetall）或迪爾防務（Diehl），都在為德國軍方生產坦克、裝甲車、以及大量彈藥，用來補充援烏軍備，也用於擴充自身的坦克與步兵戰鬥車等裝備數量。」
預測俄羅斯「經濟崩潰」失準
在SIPRI報告中，俄羅斯的排名被單獨列出。俄羅斯軍工企業的收入顯著成長，儘管俄國因受國際制裁而對外出口下降，但國內需求的急遽攀升完全抵銷了這些損失。
國際制裁讓俄羅斯軍工業缺乏來自海外的零件，尤其是飛機所需的電子設備。然而，外界認為俄羅斯經濟可能因制裁崩潰的預測，已被證實不準確。
田南指出，「俄羅斯已經徹底改變其國家優先事項。過去三年，生產體系完全轉向戰時經濟」，使所有資源導向戰爭。SIPRI的報告也顯示，俄羅斯152公釐砲彈2022至2024年間的年產量從25萬枚升至130萬枚，增幅約420%。
田南表示，俄羅斯受到制裁，當前處境顯然比它未入侵烏克蘭時更糟；不過，俄羅斯已證明「它對各種制裁和經濟壓力具有相當韌性」。他認為，根據俄羅斯經濟轉型的程度，即使未來與烏克蘭達成永久的和平，仍可能難以回到非戰時經濟。
DW記者Christoph Hasselbach對此文有貢獻。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 周依恩 (路透社)
其他人也在看
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 48 分鐘前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 4 小時前
從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情
《上報》29日公布高雄市長最新對比式民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，賴瑞隆以50.4%領先柯志恩23.1%，許智傑以50%領先柯志恩23.7%，林岱樺以43.3%領先柯志恩19.6%。媒體人羅旺哲指出，許智傑、賴瑞隆、邱議瑩三人表現強勁，但林岱樺明顯落後，她的支持者最終流向何處將成為選戰關鍵。中天新聞網 ・ 1 天前
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 5 小時前
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 2 小時前
專訪／賴清德開口徵詢戰桃園？季連成回應了
[NOWnews今日新聞]行政院政委季連成臨危受命赴花蓮擔任救災總協調官，指揮調度能力備受肯定一戰成名，被視為民進黨2026一枚活棋，被點名參選花蓮縣長與挑戰桃園市長張善政。季連成接受《NOWNEWS...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
領一萬卻拒承認中華民國是國家 中配被轟"被討厭不是沒道理"
政治中心／綜合報導來台四個月的中配"若瑜"，在YT上分享自己領到普發一萬，有網友稱領一萬就要承認中華民國是國家，沒想到她回錢要拿、你的要求做不到，遭網友砲轟中配被討厭不是沒道理，該名中配將影片轉為私人並發出道歉信，稱是留言的人引導說不好言論，再被網友吐槽根本沒有認錯的心，一點誠意也沒有。民視 ・ 1 天前
香港人均所得比孟加拉高20倍 宏福苑大火卻燒出三流國家的社會安全治理
高所得卻低安全——香港治理的警訊，全世界第一流的管治隊伍，香港不是一個很先進的...信傳媒 ・ 6 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
看好賴清德2026翻轉藍綠版圖！陳水扁讚：最會打破魔咒的總統
距離2026地方選舉僅剩不到一年，各政黨布局逐漸明朗。對此，前總統陳水扁認為，現任總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴清德是「最會打破魔咒的總統」，而他也直呼「我的第六感很準」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 23 小時前
賴清德提「2027武統」 黃國昌轟：製造恐慌
[NOWnews今日新聞]總統賴清德周三（26日）在總統府召開臨時記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，並指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改臉書文章為「以2027年完成武...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
扁：賴有望2026翻轉藍綠版圖
國民黨在2018與2022兩次地方選舉都斬獲佳績，今年又以「32：0」完封大罷免，藍營支持者期待2026九合一大選繼續保持領先，走向2028重新執政，不過黨內高層卻坦言，其實不然，「鄭麗文麻煩大了。」前總統陳水扁則認為，賴清德是「最會打破魔咒的總統」，有望在2026年地方選舉翻轉藍綠版圖，他強調「我第六感很準」。中時新聞網 ・ 10 小時前
國民黨拋「一國兩區」與修改《國籍法》 民進黨中國部：就是為中共鋪路
民進黨中國部今（30）日指出，具有中國籍配偶身分的國民黨中常委何鷹鷺，退黨前拋出的關鍵質問——「中國人是中華民國，還是中華人民共和國？」一語道破國民黨長年在兩岸議題上的核心矛盾。國民黨口中高喊「中華民國」，實際政策邏輯卻全面承接中共設定的「一中原則」與「一國兩制」框架，這不是戰略模糊，而是政治詐術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇貞昌出席邱議瑩造勢壓軸助講：高雄被國民黨拿走 民進黨要包起來
民進黨高雄市長初選白熱化，立委林岱樺造勢活動沒「大咖」站台，邱議瑩首場大型造勢會則強調跨派系相挺，宣稱湧入5萬名支持者，...聯合新聞網 ・ 8 小時前
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好
國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠......風傳媒 ・ 19 小時前
2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭
2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。......風傳媒 ・ 15 小時前
劍指南海？共同社：日擬售「03式防空飛彈」給菲 雙方磋商中
日媒披露，日本政府正在就「03式中程防空飛彈」出口事宜，與菲律賓展開非正式磋商，日方計畫最快明年上半年廢除防衛裝備品出口僅限非戰鬥目的「5類」現行規則，以推動軍武出口。中天新聞網 ・ 1 小時前
「誰反對誰中共同路人！」 侯漢廷震撼提議「男女皆兵、役期兩年」
即時中心／林耿郁報導近期政府發放《全民國防手冊》、賴總統亦公開宣稱，北京將於2027年完成武力犯台準備，引發各界對台海戰火將起的憂慮；台北市議員侯漢廷建議，從明（2026）年起全面將兵役延長至2年、且男女皆兵，「誰反對誰中共同路人！」民視 ・ 1 天前