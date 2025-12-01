SIPRI：全球軍火業成長 中國因打貪逆勢下跌



（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩和平研究中心（SIPRI）週一（12月1日）公布全球軍費開支報吿，2024年中國軍工產業因政府整肅貪腐，延宕軍武合約與採購程序，收入大幅下滑，與全球普遍成長的軍售形成鮮明對比。

報告撰寫人之一、SIPRI資深研究員田南（音譯：Nan Tian）指出，一系列針對中國軍購體系的貪腐指控，導致2024年多項大型軍購合約被延後或取消，使「中國軍事現代化進程，以及新戰力何時能成形，充滿更多不確定性」。

SIPRI數據顯示，全球軍火商因俄烏戰爭、加薩衝突與全球區域緊張情勢而普遍收入上升，2024年全球百大軍火商營收成長5.9%，達到歷史新高的6790億美元，日本大幅增長40%、德國成長36%、美國成長3.8%。

中國主要軍工企業去年營收則下跌10%，其衰退使亞太地區成為唯一整體營收下滑的地區。

中共整肅解放軍 衝擊國有軍工業

中國近年的軍力建設已見成果，包含部署全球最大規模的海軍與海巡艦隊、具潛力的全新航母、一系列新型高超音速飛彈、核武與空中及水下無人機。

然而，儘管北京過去三十年持續提高國防預算，面對與美國的戰略競爭加劇、台海緊張與南海爭議不斷，中國軍工產業收入仍呈現下滑。

自2012年起，中國人民解放軍成為中國國家主席習近平大規模反腐行動的重點之一， 2023年相關整肅行動進一步擴及火箭軍為主的軍隊高層。今年10月，北京開除8名高級將領的黨籍，其中包括曾任中共中央軍委副主席的何衛東。

SIPRI報告指出，中國的國有軍工巨頭：中國航空工業集團（AVIC）、中國兵器工業集團（NORINCO）與航天科工集團（CASC）的營收均下跌，其中兵器工業集團最為劇烈，大幅下滑31%至140億美元。

貪腐相關的人事變動導致中國兵器工業集團與航天科工集團接連出現政府審查及專案延誤，中國航空工業集團也暫緩了軍機交付。

SIPRI研究員肖亮（Xiao Liang，音譯）指出，火箭軍的多項先進武器系統時程，包括彈道、高超音速與巡弋飛彈等專案，以及航太與資訊的建置，都可能受政府的反腐行動影響。

這些變數為解放軍能否在「建軍百年」前完成核心戰力準備增添了疑慮。不過肖亮強調：「從中長期看，中國仍會維持國防預算的穩定投資與軍事改革的決心」，只是部分項目將面臨延宕、成本上升與採購管控趨嚴。

今年4月，SIPRI在全球軍費報告中指出，中國2024年軍費位居全球第二，僅次於美國，對比同期增加7%。報告指出，中國的軍費成長驅動力來自於2035年之前實現軍事現代化的目標。為此，中國持續投資新型的匿蹤戰鬥機和無人機，快速擴增核武庫，並加強反太空、網路戰的能力。

俄烏戰爭推升德國軍工企業成長

美國仍是領先全球軍工產業的大國，在全球成長前百大軍工企業中，39間企業來自美國，佔全球軍售額近一半，成長約3.8%，幅度相對緩和。

歐洲軍工企業則有顯著成長，不含俄國在內的歐洲共26間企業，總體成長達13%，其中，德國軍工企業的營收大幅上升36%。

田南表示：「這幾乎全部與俄羅斯入侵烏克蘭有關，德國軍方需求大幅增加。無論萊茵金屬（Rheinmetall）或迪爾防務（Diehl），都在為德國軍方生產坦克、裝甲車、以及大量彈藥，用來補充援烏軍備，也用於擴充自身的坦克與步兵戰鬥車等裝備數量。」

預測俄羅斯「經濟崩潰」失準

在SIPRI報告中，俄羅斯的排名被單獨列出。俄羅斯軍工企業的收入顯著成長，儘管俄國因受國際制裁而對外出口下降，但國內需求的急遽攀升完全抵銷了這些損失。

國際制裁讓俄羅斯軍工業缺乏來自海外的零件，尤其是飛機所需的電子設備。然而，外界認為俄羅斯經濟可能因制裁崩潰的預測，已被證實不準確。

田南指出，「俄羅斯已經徹底改變其國家優先事項。過去三年，生產體系完全轉向戰時經濟」，使所有資源導向戰爭。SIPRI的報告也顯示，俄羅斯152公釐砲彈2022至2024年間的年產量從25萬枚升至130萬枚，增幅約420%。

田南表示，俄羅斯受到制裁，當前處境顯然比它未入侵烏克蘭時更糟；不過，俄羅斯已證明「它對各種制裁和經濟壓力具有相當韌性」。他認為，根據俄羅斯經濟轉型的程度，即使未來與烏克蘭達成永久的和平，仍可能難以回到非戰時經濟。

DW記者Christoph Hasselbach對此文有貢獻。

作者: 周依恩 (路透社)