Siri全面改版！彭博曝蘋果將升級「AI聊天機器人」

彭博報導，蘋果（Apple）計畫在今年稍晚大幅改造旗下語音助理 Siri，轉型為對話式人工智慧聊天機器人，內部代號為「Campos」，成為蘋果正式迎戰ChatGPT、Gemini等AI產品的重要一步。

報導指出，Campos將全面取代現有Siri介面，採用更具互動性的聊天模式，並深度整合至iPhone、iPad與Mac的作業系統中。這項重整被視為蘋果追趕其他大型科技公司AI發展的關鍵，因2024年推出的初版Apple Intelligence市場反應不如預期。

導入Google Gemini 追趕AI戰局

知情人士透露，Campos將採用Google客製化的Gemini模型高階版本，效能等級可與Gemini 相當，該模型在蘋果內部被稱為「Apple Foundation Models 第 11 版」。蘋果今年稍早已宣布與Google達成合作，由Gemini為新一代 Siri提供技術支援。

整合系統應用 功能全面進化

根據規畫，Campos將同時支援語音與文字輸入，具備搜尋網頁、生成內容與圖片、總結資訊、分析檔案等功能，並能存取個人數據以協助完成任務，例如查找訊息、照片、行程或檔案。此外，新版Siri也將深度整合郵件、音樂、照片及Xcode程式編寫軟件等核心應用程式，讓使用者以對話方式完成更複雜的操作。

現行版本的Siri，則預計在iOS 26.4更新中先行獲得部分功能提升，包括分析螢幕內容與改善搜尋能力。完整的聊天機器人功能，外界預期將隨下一代作業系統於今年稍晚陸續推出。

