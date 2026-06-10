Siri升級帶動開發生態轉變，Apple以平台策略重塑生成式AI應用布局

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【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】在生成式AI競爭白熱化之際，Apple於WWDC 2026揭示新一代Siri AI功能，雖然發布方式相對低調，但其背後代表的是大型科技公司正重新定義AI平台的發展方向。不同於其他業者專注於推出獨立聊天機器人服務，Apple選擇將生成式AI深度嵌入既有軟體生態系，透過系統層級整合，提升開發者與使用者的實際應用體驗。









根據目前公開資訊，新版Siri AI將具備更完整的多模態理解能力，可結合使用者螢幕內容、個人行事曆、訊息紀錄與應用程式資訊提供更具情境化的協助。對開發者而言，這意味著未來應用程式設計不再只是單純串接大型語言模型，而是必須思考如何與作業系統層級的AI能力整合，打造更流暢的智慧化服務體驗。

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從平台競爭的角度來看，生成式AI產業已進入第二階段發展。第一階段聚焦於模型效能與技術突破，而現階段則轉向生態系整合能力，包括開發框架、API串接、安全性設計以及跨裝置協作機制。Apple此次策略顯示，未來AI競爭將不只是「誰的模型更強」，而是「誰能將AI自然融入使用者日常操作之中」。





對台灣軟體開發與數位服務產業而言，此趨勢也帶來新的挑戰與機會。隨著國際科技巨頭持續將AI功能系統化、平台化，企業若希望維持市場競爭力，勢必需要重新檢視產品設計思維，將AI能力視為基礎架構的一環，而非額外附加功能。





業界分析認為，生成式AI的下一個戰場將是「平台黏著度」與「開發者生態系」。未來能夠同時兼顧隱私保護、開發便利性與跨裝置體驗的平台，將更有機會在企業導入與消費市場中取得優勢。Apple此次以系統整合為核心的布局，也反映出全球AI產業正從技術競賽，邁向應用落地與生態系經營的新階段。