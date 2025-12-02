Siri大幅落後！蘋果AI負責人下台 微軟前高層接手
[Newtalk新聞] 多年前蘋果為了在人工智慧領域急起直追，大動作將 Google AI 高層 John Giannandrea 挖角至麾下；然而，近期蘋果在人工智慧領域上大幅落後，傳聞已久的高層人事異動終於塵埃落定。蘋果官方證實，掌管 AI 部門多年的資深副總裁John Giannandrea本週正式去職，其職缺將由來自微軟的前高階主管 Amar Subramanya 接替，顯見蘋果重振 AI 策略的決心。
根據蘋果官方公告，John Giannandrea 已經在這週正式卸下機器學習和 AI 策略的資深副總裁職位，不過他會繼續留在公司，轉任顧問角色，直到 2026 年。接任的 Amar Subramanya 是業界知名的 AI 研究員，他將直接對蘋果軟體部門的負責人 Craig Federighi 報告工作事項。
John Giannandrea 在加入蘋果團隊之前，曾擔任微軟企業 AI 部門副總裁。而在更早之前，他在 Google 擁有長達 16 年的資歷，期間甚至主導過 Gemini 助理的開發工作。然而，儘管擁有漂亮履歷，蘋果近年來的 AI 表現仍不如預期，導致市場不斷傳出換將風聲，最終這位科技老將不得不交出指揮棒。
值得注意的是，這次人事調整也伴隨著職權範圍的重新劃分。新任負責人 Amar Subramanya 的工作重點將專注於領導模型開發、機器學習研究，以及 AI 安全與評估等關鍵技術領域。至於原先屬於該職位的其他管理職責，則將分攤給營運長 Sabih Khan 以及服務部高級副總裁庫伊 (Eddy Cue) 共同承擔。
