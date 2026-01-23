Siri大翻身！蘋果傳iOS 27導入聊天機器人助理

【記者趙筱文／台北報導】在生成式AI助理快速進化的趨勢下，Apple 傳出正準備對Siri進行歷來最大幅度的重塑。外界消息指出，未來Siri不再只是執行指令的語音助理，而是將進化為可進行自然對話的「聊天機器人」，整體使用方式與定位都將大幅翻轉。

消息指出，新版Siri將能理解更完整的語意脈絡，支援連續對話，並可進行搜尋、摘要、圖片生成、文件分析，甚至直接操作系統設定與App內功能，整體體驗將更接近ChatGPT與Gemini等生成式AI助理，而非過去一次一指令的操作模式。

根據《Bloomberg》報導，Apple內部正在開發一款代號為Campos的Siri聊天機器人，預計將隨iOS 27、macOS 27與iPadOS 27一同推出，並直接取代現行Siri架構。

報導指出，新版Siri將以獨立App形式內建於Apple裝置中，使用者可透過「Siri」喚醒詞，或在iPhone、iPad上長按側邊鍵啟動，並同時支援語音與文字輸入。核心AI模型則為基於Google Gemini的客製化版本。

此外，新Siri也將深度整合Apple自家App生態系，能直接讀取App內資訊並完成跨App操作。不過，該版本可能仍不具備長期記憶功能。

《Bloomberg》指出，Apple預計將在WWDC 2026正式對外揭曉這項Siri聊天機器人計畫，也象徵Apple將把AI助理定位，從功能導向推進至對話導向。

