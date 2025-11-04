Siri聯手Gemini？ 蘋果AI見曙光？

【緯來新聞網】根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman），蘋果預計於 2026 年 3 月推出改版新 Siri，首次導入 Google Gemini 技術作為運算核心，但不整合 Google 服務介面，確保使用者仍能在熟悉的蘋果生態中體驗升級功能。新版 Siri 將具備 AI 驅動的網頁搜尋能力，並大幅提升語義理解與對話連貫性，縮小與 ChatGPT 等生成式 AI 的差距。

（圖／蘋果官網）

廣告 廣告

在 AI 競賽中相對落後的蘋果，過去曾多次傳出考慮採用第三方模型，如 OpenAI 的 GPT 或 Google Gemini，來強化 Siri 的運算能力。而現在古爾曼指出，蘋果正與 Google 合作打造專屬 Gemini 模型，部署於自家雲端，支援 Siri 的 AI 運算，但他也強調，這並不能保證用戶滿意度，能否修復 Siri 多年來的品牌商譽仍存在不確定性。此外，蘋果將在 2026 年 6 月 WWDC 上，預覽 iOS 27、macOS 27 與 watchOS 27等新系統，Apple Intelligence 將成為焦點。

更多緯來新聞網報導

丟臉！台女澀谷斑馬線「坐地擺拍」稱好玩 網怒轟：別說你是台灣人

米可白深藏不露擁3證照 下廚給男友孫綻吃被嫌「暗黑料理」