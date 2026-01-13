Siri要採用Gemini技術 馬斯克砲轟蘋果：權力不合理地倒向Google
[Newtalk新聞] 蘋果（Apple）、谷歌（Google）兩大科技巨頭宣布合作！周一（12日）發布公告，iPhone 未來的 Siri 及部分「Apple Foundation Models」功能，將藉助谷歌的 Gemini 模型來提供其 AI 技術支援，引爆市場關注。
消息曝光後不久，特斯拉執行長、xAI 創辦人馬斯克（Elon Musk）隨即在社群平台 X 發文，怒批這項合作是「對谷歌不合理的權力集中」，再度公開表達對蘋果 AI 策略的不滿。
雙方在聯合聲明中指出，「經審慎評估，谷歌的 AI 技術能為 Apple Foundation Models 提供了最強大的基礎架構，我們也對該合作能為用戶帶來嶄新的創新體驗感到振奮。」也提到儘管基礎模型導入 Gemini 技術，蘋果仍會堅守隱私底線，「Apple Intelligence 將持續在裝置端與蘋果自家的 Private Cloud Compute 上運行，以確保用戶數據安全標準不變。」
早在去年八月，《彭博社》曾報導，蘋果已與谷歌就使用客製化 Gemini 模型來驅動新版 Siri 展開初步討論。隨後另有報導指出，蘋果計畫每年支付約 10 億美元以使用谷歌的 AI 技術。
該消息公布後，對於蘋果長期用戶而言，無疑是一劑「強心針」。2022 年底 OpenAI 推出了 ChatGPT，引爆 AI 投資熱潮。相較於亞馬遜、Meta 與微軟等雲端巨頭已投入數十億美元在 AI 產品與基礎設施，蘋果卻幾乎沒太多動作，曾讓不少「果粉」感到失落。如今，宣布與 Gemini 聯手，讓市場對下一代 Apple Intelligence 的進化重燃期待。
對於谷歌而言，這筆交易也被視為其在 AI 領域邁向一大步、並逐步縮小與 OpenAI 差距的重要指標。去年，谷哥迎來自 2009 年來表現最亮眼的一年，上周市值更首度超越蘋果，與輝達（NVIDIA）同列於「4 兆美元俱樂部」的企業，為 2019 年來首見。
據《自由時報》報導指出，蘋果日前指出，搭載 Apple Intelligence 的 Siri 預計將於 iOS 26.4 版本發布；按過往經驗，正式版本可能於三、四月期間推出。
蘋果與谷歌 Gemini 合作，看在馬斯克眼裡可說相當不滿。近年來他多次公開批評蘋果在 AI 平台的決策。目前，xAI 已針對蘋果與 OpenAI 的合作提出訴訟，指控蘋果將 ChatGPT 深度整合至 Siri 與 Apple Intelligence 功能，形同在 App Store 生態中預設偏袒特定 AI 供應商，排擠 Grok 等競爭對手取得公平曝光與使用機會。該訴訟目前仍持續進行中。
