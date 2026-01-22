Siri 終於不再雞肋？2026 年變身 AI 聊天機器人對抗 ChatGPT

Yahoo Tech

iOS 27 深度整合 Google Gemini 技術，語音打字雙模式。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
蘋果經過多個月的策略調整後，終於確立 AI 的發展方向。根據彭博社名記 Mark Gurman 最新報導，蘋果將徹底改造 Siri 語音助理，令其變身成為一款對話式 AI 聊天機器人，內部代號「Campos」，直接挑戰 ChatGPT 等競爭對手。​

全新介面取代舊版 Siri

消息人士透露，蘋果的新聊天機器人會完全取代現有的 Siri 介面，改用更具互動性的對話模式，類似 ChatGPT 和 Gemini 的操作體驗。雖然公司內部正測試獨立的 Campos 應用程式，但其似乎並不打算將它作為獨立 app 推出，而是會深度整合到作業系統之中，預計隨 iOS 27、iPadOS 27 及 macOS 27 於 2026 年 9 月登場。

至於現有版本的 Siri，則會在 iOS 26.4 更新中率先獲得部分功能提升，包括蘋果早於 2024 年承諾但一再延遲的功能，如分析螢幕內容、存取個人數據及改善網頁搜尋能力等。​

借助 Google Gemini 技術追落後

蘋果今年 1 月宣布與長期競爭對手 Google 合作，採用 Gemini 模型為新一代 Siri 提供技術支援，這次轉型聊天機器人的策略正好解釋了合作背後的原因。新版 Siri 將採用 Gemini 團隊開發的自訂 AI 模型，內部稱為「Apple Foundation Models version 11」，運算複雜度相當於 Gemini 3 等級，遠超 iOS 26.4 所用的 1.2 萬億參數版本。蘋果每年向 Google 支付約 10 億美元取得模型使用權，並可能將聊天機器人直接架設於 Google 伺服器的 TPU 上運行。​

功能全面超越傳統語音助理

新版 Siri 聊天機器人將會支援語音及打字兩種輸入模式，用戶可透過說出「Siri」指令或按住 iPhone、iPad 的側邊按鈕來啟動。功能方面，它可以搜尋網頁資訊、創作內容、生成圖片、總結資訊、分析上傳檔案，並能夠存取個人數據以完成任務，例如尋找特定檔案、歌曲、日曆活動和短訊。更重要的是，新版 Siri 會深度整合到蘋果所有核心應用程式，包括郵件、音樂、Podcasts、電視、照片及 Xcode 程式編寫軟件等，讓用戶可以用語音完成更複雜的任務。​

舉例來說，用戶可以要求 Siri 根據描述找出照片並進行特定編輯（如裁剪和調色），或者在電郵 app 內直接請 Siri 撰寫一封關於未來日程安排的訊息給朋友。此外，新版 Siri 還能夠分析開啟的視窗及螢幕內容，以便採取行動和建議指令，甚至可以控制裝置功能和設定。

隱私考量與記憶功能取捨

雖然 ChatGPT 等對話式 AI 工具可以保留大量過往互動記憶，方便日後提取對話內容和個人細節，但蘋果正考慮基於隱私保護而大幅限制這類功能。新聊天機器人雖然依賴 Gemini 自訂模型，但蘋果同時亦設計了可替換底層模型的架構，意味未來有機會轉用其他方案。潛在可能涵蓋已測試的中國 AI 模型，為日後在大陸市場推出作準備。​

蘋果這次策略轉向標誌著公司立場的重大改變。軟體工程高級副總裁 Craig Federighi 曾於 2025 年 6 月接受訪問時表示，推出聊天機械人從來不是公司目標，蘋果不想將用戶「送到某個聊天體驗中去完成任務」。然而 Samsung、Google 及多家中國手機廠商已將對話式 AI 深度嵌入作業系統，加上 ChatGPT 去年突破了每週 8 億活躍用戶，面對這種局面蘋果若不推出自家聊天機器人，恐怕會進一步落後於競爭對手。

