Siri 終於不再雞肋？2026 年變身 AI 聊天機器人對抗 ChatGPT

蘋果經過多個月的策略調整後，終於確立 AI 的發展方向。根據彭博社名記 Mark Gurman 最新報導，蘋果將徹底改造 Siri 語音助理，令其變身成為一款對話式 AI 聊天機器人，內部代號「Campos」，直接挑戰 ChatGPT 等競爭對手。​

全新介面取代舊版 Siri

消息人士透露，蘋果的新聊天機器人會完全取代現有的 Siri 介面，改用更具互動性的對話模式，類似 ChatGPT 和 Gemini 的操作體驗。雖然公司內部正測試獨立的 Campos 應用程式，但其似乎並不打算將它作為獨立 app 推出，而是會深度整合到作業系統之中，預計隨 iOS 27、iPadOS 27 及 macOS 27 於 2026 年 9 月登場。

至於現有版本的 Siri，則會在 iOS 26.4 更新中率先獲得部分功能提升，包括蘋果早於 2024 年承諾但一再延遲的功能，如分析螢幕內容、存取個人數據及改善網頁搜尋能力等。​

借助 Google Gemini 技術追落後

蘋果今年 1 月宣布與長期競爭對手 Google 合作，採用 Gemini 模型為新一代 Siri 提供技術支援，這次轉型聊天機器人的策略正好解釋了合作背後的原因。新版 Siri 將採用 Gemini 團隊開發的自訂 AI 模型，內部稱為「Apple Foundation Models version 11」，運算複雜度相當於 Gemini 3 等級，遠超 iOS 26.4 所用的 1.2 萬億參數版本。蘋果每年向 Google 支付約 10 億美元取得模型使用權，並可能將聊天機器人直接架設於 Google 伺服器的 TPU 上運行。​

功能全面超越傳統語音助理

新版 Siri 聊天機器人將會支援語音及打字兩種輸入模式，用戶可透過說出「Siri」指令或按住 iPhone、iPad 的側邊按鈕來啟動。功能方面，它可以搜尋網頁資訊、創作內容、生成圖片、總結資訊、分析上傳檔案，並能夠存取個人數據以完成任務，例如尋找特定檔案、歌曲、日曆活動和短訊。更重要的是，新版 Siri 會深度整合到蘋果所有核心應用程式，包括郵件、音樂、Podcasts、電視、照片及 Xcode 程式編寫軟件等，讓用戶可以用語音完成更複雜的任務。​

舉例來說，用戶可以要求 Siri 根據描述找出照片並進行特定編輯（如裁剪和調色），或者在電郵 app 內直接請 Siri 撰寫一封關於未來日程安排的訊息給朋友。此外，新版 Siri 還能夠分析開啟的視窗及螢幕內容，以便採取行動和建議指令，甚至可以控制裝置功能和設定。

隱私考量與記憶功能取捨

雖然 ChatGPT 等對話式 AI 工具可以保留大量過往互動記憶，方便日後提取對話內容和個人細節，但蘋果正考慮基於隱私保護而大幅限制這類功能。新聊天機器人雖然依賴 Gemini 自訂模型，但蘋果同時亦設計了可替換底層模型的架構，意味未來有機會轉用其他方案。潛在可能涵蓋已測試的中國 AI 模型，為日後在大陸市場推出作準備。​

蘋果這次策略轉向標誌著公司立場的重大改變。軟體工程高級副總裁 Craig Federighi 曾於 2025 年 6 月接受訪問時表示，推出聊天機械人從來不是公司目標，蘋果不想將用戶「送到某個聊天體驗中去完成任務」。然而 Samsung、Google 及多家中國手機廠商已將對話式 AI 深度嵌入作業系統，加上 ChatGPT 去年突破了每週 8 億活躍用戶，面對這種局面蘋果若不推出自家聊天機器人，恐怕會進一步落後於競爭對手。

