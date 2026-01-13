Siri 要變聰明了？蘋果合作 Google 導入 Gemini AI 封閉策略大轉彎
在生成式 AI 戰火越燒越旺之際，蘋果終於端出關鍵動作！那就是蘋果正式宣布與 Google 達成一項為期多年的合作協議，這項消息除了讓科技圈震撼不已，相信果粉們應該也很期待在使用上帶來哪些升級吧，Spac1 馬上帶你來看這項協議會如何影響我們的日常使用，以及背後還牽連了哪些層面，往下看一起來了解吧！
Gemini AI 優化 Siri
蘋果與 Google 達成的多年合作協議到底是什麼呢？那就是未來 Google 將把旗下的 Gemini AI 模型整合至下一代 Siri 中！這項合作被視為蘋果在生成式 AI 領域的重要補強，尤其是在語意理解、內容生成與複雜指令處理方面，Gemini 的導入有望大幅改善 Siri 長期以來被詬病反應不夠聰明的問題！對使用者而言，這意味著未來的 Siri 不再只是語音指令工具，而是更接近能理解需求、主動協助的數位助理！
蘋果策略轉向成因
不過一向以高度封閉生態系著稱的蘋果，這次與 Google 深度合作我覺得也是種不得不的選擇，畢竟過去蘋果對於自研核心技術還是蠻堅持的，但在生成式 AI 競爭日益激烈的情況下，單靠內部研發顯然難以快速追上對手，因此市場分析認為，蘋果在 AI 發展中逐漸落後，已影響使用者體驗與品牌印象，而這次導入 Gemini，代表蘋果願意在關鍵技術上借助外部力量，加速產品進化！也顯示蘋果的封閉生態系並非一成不變，而是在必要時展現出更務實的彈性～
AI 版圖變化 市場趨勢浮現
這次合作不僅影響蘋果與 Google，也牽動整個 AI 產業版圖，對 Google 母公司 Alphabet 而言，Gemini 被整合進蘋果生態系，等同於獲得全球數億裝置的曝光與應用場景，是生成式 AI 市場的一大勝利，相對地，消息曝光後，這也讓其他 AI 業者面臨壓力！尤其是曾率先被整合至蘋果裝置的 ChatGPT，其在蘋果生態系中的角色，未來是否會被邊緣化，成為外界關注的焦點～整體來看，大型科技公司之間的 AI 合作與競合關係，正快速重塑市場格局！
第三方合作之隱憂
儘管導入 Gemini 能強化 Siri 的智慧表現，但外界也對第三方合作帶來的風險提出疑慮，Google 過去曾多次面臨反壟斷調查，相關法律風險是否會影響這項合作仍有待觀察～此外，隱私議題同樣備受關注！不過蘋果強調，即便導入 Google 的 AI 技術，Apple Intelligence 還是會以裝置端運算與私有雲端運算為核心，確保用戶資料在受保護的環境中處理，不會被無限制分享給第三方！那實際執行細節能不能獲得使用者的信任就讓我們繼續看下去吧～
小結
整體而言，蘋果攜手 Google 將 Gemini AI 導入 Siri，不只是一次功能升級，更反映出蘋果在 AI 競賽中的策略調整，也讓 Siri 有機會擺脫過去的限制，進化為真正具備理解力與創造力的智慧助理。對使用者來說，未來的 iPhone 與 iPad 操作體驗，將更加直覺且高效，不過這場科技巨頭之間的聯手，勢必加速 AI 生態系的重組，並為行動裝置的下一波創新鋪路！
🌟電獺少女也有 TikTok 了！各類 App 使用密技、即時科技大事、第一手產品把玩心得全都在電獺少女 TikTok 就差你沒關注啦！
更多電獺少女報導
出門｜LINE Premium 會員計劃？「LINE CONVERGE 2025」年度記者會！導入 AI 助手應用
Apple TV & HomePod mini 要更新了？11 月中蘋果可能有「壓軸新品」！
LINE 收回訊息變 1 小時又喊卡？這次更新還有這項功能
Google AI 使用量爆衝，免費額度悄悄下修了
不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！
其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 67
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 306
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
台北101專櫃爆歧視驚動賈永婕處理 越籍移工回應了
台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」爆出櫃姐歧視越籍移工，101董事長賈永婕得知狀況後，親自前往了解事件始末，鬼塚虎昨(12日)發聲明表示已啟動內部調查，涉事員工暫停職務待查，該名移工得知此事獲得處理後，透過朋友做出回應。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 42
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 9
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 17
WBC／台灣隊備戰年假只休4天！3/8台韓大戰決生死 韓媒：須全力以赴
2026年世界棒球經典賽（WBC）即將到來，台灣隊的備戰計畫持續受到關注。台灣隊預計於15日在國訓中心展開第一階段集訓，至於農曆春節的9天假期，只休4天。消息傳到韓國後，被韓國媒體大肆報導。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 100
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 95
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 4
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 1 天前 ・ 23
網紅揭露他人案例赴俄旅遊「快速通關」恐喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱，指有民眾赴中國旅遊或途經中國，因為誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後卻被認定違規，依法喪失台灣身分，花爺並表示，這是基於資訊整理與防詐提醒，轉述案例與官方說明。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 56
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 113
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 87