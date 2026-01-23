SJ今開唱 下飛機就懂吃！始源再衝鼎王、藝聲訪文青咖啡店

SUPER JUNIOR為世界巡演「SUPER SHOW 10」抵台。翻攝自SJ IG



南韓天團SUPER JUNIOR世界巡演「SUPER SHOW 10」台灣場將於今（1/23）起一連3天於高雄巨蛋舉行，隊長利特、藝聲、東海、銀赫、始源與厲旭昨日下午抵達小港機場，就開啟一連串吃喝玩的觀光行程，讓粉絲笑稱「來玩的吧」、「不愧是『灶咖男團』」。

繼去年11月台北大巨蛋開唱後，SJ相隔2隔月再度訪台，這次來到高雄，現場超過500名粉絲守在小港機場接機，看見歐巴們現身馬上以尖叫迎接，藝聲走在最前親切揮手，厲旭也跟進，隊長利特開心打招呼之外，也拿起手機紀錄下現場熱鬧氣氛，始源則熱情和粉絲碰拳，銀赫殿後與粉絲致意，同樣親切滿點。

SJ始源抵台後突在IG限動上傳吊點滴的照片。翻攝自始源IG

然而，始源昨抵台後突然在IG限動上傳一張吊點滴照片，寫下「I thought as much（果然不出我所料）」，引起粉絲擔憂，後經了解這是補充B群、維他命C等增強免疫力的點滴，才讓粉絲鬆一口氣。被戲稱為「鼎王股東」的始源，當晚就揪了隊長利特一起去吃，店家特別準備卡片歡迎，上面就寫著「歡迎回家」，並祝福他們演出成功。

SJ藝聲造訪高雄老宅咖啡廳。翻攝自藝聲IG

自己也開咖啡店的藝聲，則造訪高雄老宅咖啡廳，度過演出前一天chill的時光，他在社群寫下，「A slow, quiet day in Kaohsiung feels like pure happiness to me（在高雄度過慢活、寧靜的一天，對我而言就是純粹的幸福）」。

