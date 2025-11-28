SJ低調抵達香港！MAMA頒獎照常舉行「取消紅毯」新增默哀儀式

香港發生五級火警，韓國年度音樂盛典MAMA頒獎典禮仍將於28日晚間如期在香港舉行，但為尊重逝者，主辦方宣布取消紅毯環節並增加默哀儀式。多位韓國藝人已陸續抵達香港，Super Junior成員身穿黑白服裝低調現身。然而，原定擔任頒獎嘉賓的周潤發、楊紫瓊以及表演嘉賓香港男團MIRROR均已確定缺席活動。主辦方表示將調節節目內容，並捐款支持受影響家庭。

SUPER JUNIOR抵達香港機場時換上黑色系衣服向受災者致意。（圖／取自MAMA官方IG）

Super Junior成員已抵達香港準備參加28日晚間的MAMA頒獎典禮，他們全體身著黑白服裝，戴著口罩低調現身，僅簡單點頭致意後隨即上車離開。雖然香港近日發生嚴重的五級火警，導致許多娛樂活動取消，但已有多位韓國藝人為參加MAMA而抵達香港。

MAMA官方已發表聲明，確認活動將照常舉行，但取消紅毯環節。主辦方向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問，強調將小心調節節目製作，為大眾帶來關懷和力量。同時，典禮中將舉行默哀儀式，主辦方也將捐款支持受影響的家庭。

原定擔任頒獎嘉賓的周潤發、楊紫瓊不出席MAMA典禮。（圖／翻攝自MAMA官方IG）

與往年眾星華麗亮相的紅毯場面不同，今年的MAMA僅保留表演環節，以表達對逝者的尊重。原定擔任頒獎嘉賓的香港演員周潤發最終決定不出席活動。同樣取消出席的楊紫瓊也在社交媒體發文表示，對傳來的噩耗感到心碎，並為所有人祈禱。

香港男團MIRROR不參與MAMA典禮演出。（圖／翻攝自mirror.weare IG）

香港人氣男團MIRROR也宣布缺席本次頒獎典禮，表示這是經過慎重考慮後的決定，同時向所有受影響的人致上慰問，希望觀眾能理解團體的決定。雖然港星及港團全數缺席，但包括IVE、I-DLE以及CORTIS等韓國團體仍會如期登台表演，希望通過音樂為香港民眾帶來溫暖的力量。

