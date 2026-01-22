SJ來了！高雄4地標點亮「寶藍海」 利特喊熱沒帶「這一根」好懊惱

東海一抵台就更新限動，將接機實況PO上網。翻攝IG@leedonghae、翻攝IG@xxteukxx

韓流帝王Super Junior（SJ）明（23日）晚起將一連3天在高雄巨蛋開唱，今已搭機抵台做準備。高雄4大地標也點亮SJ代表的「寶藍色」，歡迎E.L.F.（粉絲名）在街頭捕捉「寶藍色」驚喜。

SJ唱完大巨蛋！本週攻進高雄巨蛋連嗨3晚

SJ去年11月首度唱進台北大巨蛋。讀者提供

去年迎來出道20週年的SJ，召開「SUPER SHOW 10」巡演，去年11月首度唱進台北大巨蛋，本週末則移師高雄巨蛋，人氣超旺的他們，也因門票秒殺售罄加開一場，將一連舉行3場演唱會。

今SJ搭機抵達高雄小港機場，即便是上班上課日，仍吸引數百名粉絲到場接駕，始源、東海、銀赫、利特、藝聲與厲旭也開心向歌迷打招呼。東海、利特更興奮地將「接機實況」PO上IG限動。

利特飛抵高雄好懊惱！東海曬接機實況

一抵台的利特就發IG說：「這裡好熱，應該把高爾夫球桿帶來的。」翻攝IG@xxteukxx

東海分享收到的應援。翻攝IG@leedonghae

歡迎SJ來台！高雄變成寶藍色

而高雄市也已變成「寶藍色」，除了高雄流行音樂中心、美麗島、愛河及旅運中心點上寶藍色燈光。 紅線捷運設有限定專屬列車，巨蛋站及交通號誌都為E.L.F.備妥應援驚喜，歡迎歌迷打卡留念。

高雄地標閃耀著代表SJ的寶藍色。翻攝Threads@chenchimai

高雄地標閃耀著代表SJ的寶藍色。翻攝Threads@chenchimai

SJ專屬捷運車廂等歌迷來打卡。翻攝FB@iMe TW

SJ專屬捷運車廂等歌迷來打卡。翻攝FB@iMe TW

捷運巨蛋站月台也有驚喜。翻攝FB@iMe TW

SJ城市應援一次看。翻攝FB@iMe TW



