SJ再度南下高雄開唱！踩點火鍋、咖啡廳 粉絲笑：來度假的嗎

韓流天團SUPER JUNIOR為世界巡演「SUPER SHOW 10」提前抵台，今天起一連3天在高雄巨蛋開唱。成員們不只舞台行程備受關注，私下的悠閒行程同樣成為話題，從火鍋名店到老宅咖啡廳，讓粉絲忍不住笑說：「確定不是來玩的？」

韓流天團SUPER JUNIOR為世界巡演「SUPER SHOW 10」提前抵台，今天起一連3天在高雄巨蛋開唱。（圖／翻攝自Ｘ）

SUPER JUNIOR去年11月才登上台北大巨蛋開唱，時隔2個月再度來台，這次將和粉絲於高雄見面。隊長利特、藝聲、東海、銀赫、始源與厲旭已於昨日抵達，被粉絲封為「灶咖男團」的他們，不只對台北熟門熟路，來到高雄同樣輕鬆自在。

其中，向來被稱為是「鼎王股東」的始源，再度造訪鼎王麻辣鍋，還揪利特同行。利特隨後在IG發出鴛鴦鍋照片，並分享店家準備的迎賓卡片，上頭以中、韓文寫下「歡迎回家」，還印有「Super Show 10 in Kaohsiung」字樣，並祝福演出成功，讓不少台灣粉絲直呼相當貼心。

向來被稱為是「鼎王股東」的始源，再度造訪鼎王麻辣鍋。（圖／翻攝自Instagram）

然而，始源抵台當天下午曾在IG限動貼出吊點滴的照片，一度引發粉絲擔心。不過，有粉絲推測點滴可能是補充營養用途，當晚也被目擊與利特一同到鼎王用餐，氣色看起來並無大礙，讓關心他的粉絲放下心中大石。

另一邊，熱愛咖啡文化的藝聲則趁空檔走訪高雄老宅咖啡廳，他在社群分享探店照片與巷弄街景，並表示：「在高雄度過慢活、寧靜的一天，對我而言是純粹的幸福」。

