SJ出道20周年 蔣萬安送「壽桃」慶賀 陳世凱試水溫政策遭追星族炎上
韓國人氣團體Super Junior出道20週年登上台北大巨蛋，台北市長蔣萬安特別送上象徵祝福的傳統壽桃與台味大禮包，以示歡迎與祝賀。然而，交通部長陳世凱日前提出研擬保留部分演唱會門票給外國旅客的構想，引發國內追星族強烈不滿與抗議。
為慶祝Super Junior出道20週年在台北大巨蛋的演出，台北市長蔣萬安透過社群媒體貼出圖卡，展示了他為韓團準備的祝賀禮物。蔣萬安準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，同時也為九位成員各準備了一份專屬的台味大禮包。這些大禮包內裝有各種台灣特色零食，包括小泡芙、珍奶糖、香菜洋芋片等，全部以具有台灣特色的茄芷袋包裝。對於未來是否會為其他來台演出的外國藝人提供類似待遇，蔣萬安表示會事前與演出方溝通討論交換意見，主要是呈現歡迎這些表演團體來演唱會城市的氛圍，並會設計出不同的彩蛋。這項表態特別引人注意，因為明年TWICE和babymonster等知名團體都將來台北開唱。
另一頭，交通部長陳世凱近日卻因一項提議引發爭議。陳世凱日前為鼓勵大型國際性指標演唱會來台，提出保留部分票券給國外旅客的構想，希望藉此推進觀光。這項提議一出，立即引發網友在其社群媒體帳號上的強烈抗議，許多追星族痛批若拿出1000張票分給國際旅社，等於讓本地粉絲少了1000次購票機會。當蔣萬安被問及對陳世凱提議的看法時，他只以尷尬笑聲回應，顯然不願在這敏感話題上表態。
面對批評聲浪，陳世凱親自回應強調相關方案仍在研議調整中，會以尊重粉絲的感受與權益為前提。他也提到希望借鏡新加坡和韓國的經驗，思考如何兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光。然而，這次的試水溫行動顯然已觸碰到追星族的敏感神經，引發不小的爭議。
