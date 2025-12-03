SJ利特出差台灣1天趕2場！ 帥當調酒師：下次帶成員來

利特邀請粉絲一起來品嘗「利特特調」。黑松提供

韓國天團Super Junior（SJ）隊長利特真的把台灣當灶咖，上月密集訪台4次的他，今（3日）再度現身台北，下午還一連跑了2場活動，利特也特別更新IG做紀念，一連發了兩篇「台灣出差行程」，引來粉絲瘋狂按讚，還留言寫下「歡迎回來」！

利特台灣趕場跑行程

利特一連跑完2場活動，在IG留下自拍照作紀念。翻攝IG@xxteukxx

利特今擔綱全新酒類專賣店「黑松酒覓」的開幕嘉賓。現場他直接化身專業調酒師，親手調製「利特特調」，將滿滿心意獻給台灣粉絲。利特也笑稱想帶SJ愛喝酒的成員一起來專賣店大採購，大展滿滿團魂！

利特出席「黑松酒覓」開幕記者會，化身最帥調酒師。黑松提供

利特已是三度擔任黑松「創世者桶陳金門高粱酒」系列產品形象大使，親自來站台的他，也不藏私公開他的「私心推薦」組合，除了推薦由他擔任形象大使的「創世者桶陳金門高粱酒」搭配起司披薩，大讚醇厚濃郁風味最適合深夜微醺時刻！

利特特調獻粉絲！喊話下次帶成員來

利特現場調酒，化身最帥調酒師。黑松提供

這款「利特特調」是以「創世者 × CHOYA 桶陳金門高粱酒」為基底調製，融合香草甜香、清爽果香與淡雅木質調，交織出酸甜平衡、層次豐富的迷人風味。利特興奮地表示：「期待大家來嘗嘗看，這是我要送給粉絲的專屬禮物！」更向粉絲喊話，希望大家能親自到店體驗，相信都能挑到屬於自己的本命酒。更笑稱成員都熱愛小酌，現場直呼：「想推薦成員們來逛！」

黑松酒覓專賣店位於台北捷運南京三民站旁，不僅提供多樣化的酒類選擇，更結合輕酒吧經營模式，推出多款以金門高粱酒為基底打造的創意特調，讓消費者能在輕飲吧享受放鬆的品飲體驗，創新傳統酒專印象。限時推出的「利特特調」也只在「黑松酒覓」喝得到！即日起至2026年1月16日期間，「利特特調」正式於「黑松酒覓」販售，單杯售價380元。門市亦同步展示利特親筆簽名的「創世者皇者雪莉」與等身立牌，為粉絲帶來驚喜！

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



