SJ利特化身調酒師 調製台灣粉絲專屬「利特特調」限時販售

韓國人氣天團SUPER JUNIOR的隊長利特，繼上月在台北大巨蛋成功舉辦20週年「SUPER SHOW 10」演唱會後，今（3）日再度驚喜現身台北，擔任全新酒類專賣店「黑松酒覓」的開幕嘉賓。這次，利特不僅以嘉賓身份出席，更化身專業調酒師，親手調製出專屬於台灣粉絲的「利特特調」，讓現場氣氛達到高潮。

▲ 圖六、利特出席「黑松酒覓」開幕記者會。（圖／品牌提供）

「黑松酒覓」是由黑松開設的全台首間複合式連鎖酒類專賣店，位於台北捷運南京三民站旁。店內匯集了高粱酒、葡萄酒、威士忌、清酒、利口酒等國內外知名酒款，為消費者打造了一個兼具專業選酒與日常小酌的城市品酩空間。利特在開幕活動中，熱情地向粉絲推薦他擔任形象大使的「創世者桶陳金門高粱酒」，並建議搭配起司披薩享用，醇厚的風味最適合深夜微醺時刻。

▲ 「黑松酒覓」精選高達上千款藏酒，為消費者打造豐富消費體驗。（圖／品牌提供）

利特在活動中表示：「希望大家能親自到店體驗，相信都能挑到屬於自己的本命酒。」他更笑稱SUPER JUNIOR的成員們都熱愛小酌，現場直呼：「想推薦成員們來逛『黑松酒覓』！」展現出滿滿的團魂。

活動中，利特驚喜化身「黑松酒覓」的調酒師，以俐落的手法展現專業風範。他特別向台灣粉絲推薦的「利特特調」，是以「創世者 × CHOYA 桶陳金門高粱酒」為基底，融合香草甜香、清爽果香與淡雅木質調，交織出酸甜平衡、層次豐富的迷人風味。利特興奮地表示：「期待大家來『黑松酒覓』嚐嚐看，這是我要送給粉絲的專屬禮物！」

▲ 利特驚喜化身「黑松酒覓」的調酒師。（圖／品牌提供）

「利特特調」即日起至2026年1月16日限時於「黑松酒覓」販售，單杯售價380元。店內還展示了利特親筆簽名的「創世者皇者雪莉」以及利特等身人形立牌，為粉絲帶來更多驚喜。

▲ 「利特特調」即日起至2026年1月16日限時於「黑松酒覓」販售。（圖／品牌提供）

此外，先前曾在利特直播中出現過的各式酒款，如「白金龍赤焰金門高粱酒」、「海洋源酒」、「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」等，也都能在「黑松酒覓」一次收集完畢。這些酒款不僅是酒類愛好者的珍藏，更是SUPER JUNIOR粉絲的必備收藏。

▲ 「黑松酒覓」推出 5 款獨家特調，將50 度以上金門高粱酒融入調酒中。（圖／品牌提供）

